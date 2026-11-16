Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş ekimde sürdü, 70 kentin çoğu yıllık bazda geriledi - Son Dakika
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Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş ekimde sürdü, 70 kentin çoğu yıllık bazda geriledi

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Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş ekimde sürdü; 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi. Üçüncü kuşakta yeni konut fiyatları yüzde 3,6 azalırken Şanghay yüzde 2,7 artışla istisna oldu, gayrimenkul yatırımları yılın 10 ayında yüzde 21,6 geriledi.

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş ekimde de devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, ekimde ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 0,1, "ikinci kuşaktaki" 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2, "üçüncü kuşaktaki" 35 orta ölçekli kentte yüzde 3,6 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 2,7 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu. İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 0,4, ikinci kuşak kentlerde yüzde 4,1 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 5 geriledi.

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda geriliyor.

Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Gayrimenkul yatırımları bu yılın 10 ayında yüzde 21,6 gerilerken, yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 13,7 azaldı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiFinansEmlakSon Dakika

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