Çin'de ÜFE ağustosta yıllık yüzde 3,8 arttı; Orta Doğu'daki savaşın etkisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de ÜFE ağustosta yıllık yüzde 3,8 arttı; Orta Doğu'daki savaşın etkisi sürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı artışın etkisiyle ağustosta yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi. Bu dönemde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de yüzde 0,8 artış gösterdi; enerji fiyatlarındaki yükseliş, 3 yıldır durgun seyreden tüketici fiyatlarını da yukarı çekti.

Çin'de, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarında görülen artış eğilimi ağustos ayında da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat verilerine göre, ağustosta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatları üzerindeki etkisi ağustosta da sürdü.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, bu yıl ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 geriledikten sonra Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla martta yüzde 0,5, nisanda yüzde 2,8, mayısta yüzde 3,9, haziranda yüzde 4,1 ve temmuzda yüzde 3,5 artış kaydetmişti.

Çin'de ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüş sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarında artış sürüyor

Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Enerji fiyatlarındaki artışın, 3 yıldır durgun seyreden tüketici fiyatlarında da yükselişe yol açtığı gözlendi. TÜFE, ocakta yüzde 0,2 arttıktan sonra şubatta yüzde 1,3 artışla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks, martta yüzde 1, nisanda yüzde 1,2, mayısta yüzde 1,2, haziranda yüzde 1 ve temmuzda yüzde 0,5 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgun seyretmeye başlamıştı. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artarken, 2025'te ise sabit kalmıştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yüzde 30'a yakınının ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, LNG'nin yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor. Boğazdaki tanker trafiğinde yaşanan kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve buna bağlı fiyat artışlarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de ÜFE ağustosta yıllık yüzde 3,8 arttı; Orta Doğu'daki savaşın etkisi sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
12 yaşındaki Güneş’in davasında yürek yakan an Annesi sanığa böyle seslendi 12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi 10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi
Macaristan’dan 10 Rus diplomata “ülkeyi terk edin“ talimatı Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

11:52
Antalya Aksu’da 3 gündür süren orman yangınında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya Aksu'da 3 gündür süren orman yangınında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 11:59:21. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'de ÜFE ağustosta yıllık yüzde 3,8 arttı; Orta Doğu'daki savaşın etkisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement