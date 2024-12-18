Çin'den Su Isıtıcısı İthalatına Damping Önlemi - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'den Su Isıtıcısı İthalatına Damping Önlemi

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli gazla çalışan su ısıtıcılarına damping önlemi soruşturması başlattı.

18.12.2024 10:17
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Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılarının" ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden söz konusu ürün ithalatına yönelik inceleme sonuçlandı.

İnceleme neticesinde Çin menşeli anılan ürüne yönelik dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, Hindistan menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ithalatına yönelik damping soruşturması da tamamlandı.

Söz konusu ürünün dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarar verdiği tespit edilirken, CIF bedelinin yüzde 7,1 ile yüzde 12,3'ü arasında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Türk Demirdöküm Fabrikaları, Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

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