Çin Hazır Giyim Sektörü Gelir Artışı Bildirdi - Son Dakika

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Ocak-Şubat döneminde ülkenin 13.042 büyük giyim şirketi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artışla toplam 203,7 milyar yuan (yaklaşık 32 milyar ABD doları) gelir elde etti. Söz konusu şirketlerin toplam karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 8,8 milyar yuana, toplam üretimleri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artışla 4,14 milyar adede ulaştı. Bakanlık verilerine göre, Ocak-Şubat döneminde ülkenin hazır giyim ve aksesuar ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artışla 25,5 milyar ABD dolarına ulaştı.