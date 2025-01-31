Çin İhracatı 2024'te Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin İhracatı 2024'te Arttı

Çin, 2024'te 160'tan fazla ülkeye ihracatını artırarak breziya, BAE ve Suudi Arabistan ön plana çıktı.

31.01.2025 15:21
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Çin'in 2024 yılında 160'tan fazla ülkeye yaptığı ihracat bir önceki yıla göre artış kaydetti.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, ihracatın en fazla artış kaydettiği ülkeler oldu.

Çin'in Brezilya'ya ihracatı yüzde 23,3, BAE'ye yüzde 19,2 ve Suudi Arabistan'a yüzde 18,2 arttı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yapılan ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,4, Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan ülkelere ise yüzde 9,6'lık artış gösterdi.

Bu dönemde Çin'in geleneksel pazarları olan ABD'ye ihracatı yüzde 6,1, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ise yüzde 4,3 arttı.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki ülkenin dış satımı 2023'te yüzde 4,6 azalırken 2024'te yüzde 5,9'luk artış ile dikkati çekmişti.

İhracat, ekonomide sıkıntıların yaşadığı dönemde büyümenin itici gücü haline gelmiş, Çin'in ürettiği elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yeni enerji donanımlarına talebin artması ise iç talebin zayıf olduğu bir dönemde büyümenin motoru olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Brezilya, Ekonomi, İhracat, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin İhracatı 2024'te Arttı - Son Dakika

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