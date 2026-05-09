Çin İhracatı Nisan'da Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin İhracatı Nisan'da Rekor Kırdı

09.05.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında Çin'in ihracatı 359,4 milyar dolara ulaşarak aylık rekor seviyeye çıktı.

Çin'in ihracatı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın küresel ekonomide etkilerinin hissedildiği nisan ayında güçlü performans göstererek aylık rekor seviyeye ulaştı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Nisan 2026 dönemini kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı. Bu dönemde Çin'in ihracatı, yıllık yüzde 14,1 artışla 359,4 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 25,3 artışla 274,6 milyar dolara yükseldi.

Nisanda 84,8 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, marttaki 51,1 milyar dolarlık fazlaya kıyasla belirgin artış kaydetti.

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti nedeniyle dünyada enerji, hammadde ve ulaştırma maliyetlerinin arttığı bir dönemde Çin'in ihracatı aylık rekor seviyeye ulaşarak küresel ekonomideki dalgalanmalara karşı direnç işareti verdi.

İhracattaki artış mart ayındaki yıllık yüzde 2,5 artışın üzerine çıkarken, ithalat artışı marttaki yüzde 27,8'lik artışın altında kalsa da yükseliş ivmesini sürdürdü.

İthalattaki artışta, enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görüldü. Çin, bu dönemde 38,4 milyon ton petrol ithal etti. Petrol ithalatının hacmi yüzde 20 azalsa da parasal değeri yüzde 13,2 arttı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

Orta Doğu'daki savaş, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde kesilmesine yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin İhracatı Nisan'da Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten’den ilk açıklama Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten'den ilk açıklama
ODTÜ’de Türk bayrağına çirkin saldırı 6 kişi gözaltında ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 kişi gözaltında
Şampiyonluk kutlaması değil Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
Endonezya’da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı
Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde
Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te sokak ortasında dehşet Küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te sokak ortasında dehşet! Küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
07:34
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 09:02:10. #7.12#
SON DAKİKA: Çin İhracatı Nisan'da Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.