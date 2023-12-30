Çin ile Nikaragua arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ocak\'ta yürürlüğe giriyor

Çin ile Orta Amerika ülkesi Nikaragua arasında 30 Ağustos'ta imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, iki ülkenin onay süreçlerini tamamladığını ve anlaşmanın yeni yıldan itibaren uygulamaya geçirileceğini duyurdu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ikili ticareti yapılan malların yüzde 60'ı gümrük tarifelerinden muaf olacak. Süreç içinde tarifelerin yüzde 95'inden fazlasının kaldırılması hedefleniyor.

Anlaşmayla Çin, sınır aşırı hizmet ticareti ve yatırımlarını ilk kez negatif listeden çıkararak yabancı bir ülkeye açacak.

Çin ile Nikaragua arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile Nikaragua Devlet Başkanı'nın yatırım, ticaret ve uluslararası işbirliği konularındaki danışmanı Laureano Ortega tarafından, 30 Ağustos'ta video bağlantısıyla imzalanmıştı.

Nikaragua, 2021'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin hükümetini Çin'in meşru temsilcisi olarak tanımıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, 20 Aralık'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin, "stratejik ortaklığa" yükseltildiği duyurmuştu.