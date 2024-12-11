Çin'in C919 Uçağı İç Hat Seferlerine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'in C919 Uçağı İç Hat Seferlerine Başladı

Çin'in yerli yolcu uçağı C919, Guangdong ile Haynan arasındaki seferlerde kullanılmaya başladı.

11.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919"un, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehri ile Haynan eyaletinin Haykou şehirleri arasındaki iç hat seferlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, China Southern hava yolu şirketine ait, "CZ6786" sefer sayılı C919 yolcu uçağı, bu sabah Guangcou Bayyün Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Haykou Meylan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Bu, China Southern'ın C919 model uçaklarını kullandığı 4. iç hat seferi oldu. Hava yolu şirketi bu model uçakları daha önce Guangcou ile Şanghay, Hangcou ve Çıngdu arasındaki uçuşlarda kullanıyordu.

C919 model uçakları daha önce China Eastern hava yolu şirketi tarafından, Şanghay ile Pekin, Çıngdu ve Şian şehirleri arasındaki düzenli seferlerde kullanmaya başlamıştı.

Yerli üretim yolcu uçağının ülkenin iç hat güzergahlarında kullanılması, sivil havacılık piyasasında kabul görmesi açısından önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Şirket, halen kullanılan kısa mesafe yolcu uçağı C909 ve orta mesafe yolcu uçağı C919 dışında, "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Guangdong, Southern, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in C919 Uçağı İç Hat Seferlerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in C919 Uçağı İç Hat Seferlerine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.