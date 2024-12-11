Çin'in C919 Uçağı İç Hat Seferlerine Başladı

Ekonomi

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919"un, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehri ile Haynan eyaletinin Haykou şehirleri arasındaki iç hat seferlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, China Southern hava yolu şirketine ait, "CZ6786" sefer sayılı C919 yolcu uçağı, bu sabah Guangcou Bayyün Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Haykou Meylan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Bu, China Southern'ın C919 model uçaklarını kullandığı 4. iç hat seferi oldu. Hava yolu şirketi bu model uçakları daha önce Guangcou ile Şanghay, Hangcou ve Çıngdu arasındaki uçuşlarda kullanıyordu.

C919 model uçakları daha önce China Eastern hava yolu şirketi tarafından, Şanghay ile Pekin, Çıngdu ve Şian şehirleri arasındaki düzenli seferlerde kullanmaya başlamıştı.

Yerli üretim yolcu uçağının ülkenin iç hat güzergahlarında kullanılması, sivil havacılık piyasasında kabul görmesi açısından önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Şirket, halen kullanılan kısa mesafe yolcu uçağı C909 ve orta mesafe yolcu uçağı C919 dışında, "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.