Çin'in dış ticaret fazlası eylülde 133,5 milyar dolarla yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
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Çin'in dış ticaret fazlası eylülde 133,5 milyar dolarla yılın zirvesine çıktı

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Çin Gümrükler Genel İdaresi'ne göre eylül ihracatı yıllık yüzde 36,3 artışla 447,1 milyar dolara, ithalat yüzde 31 artışla 313,6 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret fazlası 133,5 milyar dolarla yılın zirvesine çıkarken artışta yapay zeka donanım talebinin etkili olduğu belirtildi.

Çin'in ihracatı, eylülde küresel pazarda yapay zeka teknolojileriyle bağlantılı donanım ve altyapıya artan talebin yarattığı ivmeyle artışını sürdürdü.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre bu dönemde ülkenin ihracatı, yıllık bazda yüzde 36,3 artışla 447,1 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 31 artışla 313,6 milyar dolara yükseldi.

Eylülde 133,5 milyar dolar olarak hesaplanan dış ticaret fazlası, bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İdareden sorumlu bakan yardımcısı??????? Vang Cün, ihracattaki artışta yapay zeka bilgisayar sistemleri ve elektrik altyapısına yönelik yoğun küresel talebin çip ve elektronik bileşen ürünlerine talebi artırmasının etkili olduğunu belirtti.

Bu dönemde Çin'in en büyük ticaret ortaklarından ABD'ye ihracatı yüzde 39,5, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) yüzde 52,2 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 25,2 arttı.

Çin'in ihracatı yıla iyi bir başlangıç yapmasının ardından, Orta Doğu'daki savaşın ilk etkilerinin hissedildiği mart ayında yüzde 2,5 artışla yavaşlamış, ardından nisan ayında yüzde 14,1 artışla güçlü bir toparlanma göstermişti. Ülkenin ihracatı mayısta yüzde 19,4, haziranda yüzde 27, temmuzda yüzde 23,9 ve ağustosta yüzde 25 artarak güçlü ivmesini sürdürmüştü.

İthalattaki artış da sürüyor

Ülkenin ithalatı da yıl başından bu yana artıyor. İthalattaki artışta küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görülüyor.

Çin'in ithalatı yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 19,8 arttıktan sonra, savaşın etkilerinin görülmesinden itibaren martta yüzde 27,8, nisanda yüzde 25,3, mayısta yüzde 24,3, haziranda yüzde 36, temmuzda yüzde 27,5 ve ağustosta yüzde 28,2 artış kaydetmişti.

Dış ticaret fazlası ilk 9 ayda 938,1 milyar dolara ulaşan ülkenin bu yıl da rekor fazla vermesi bekleniyor. Çin'in dış ticaret fazlası, 2025'te 1,19 trilyon doları aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiEkonomiEylülDünyaSon Dakika

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