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Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City ilk ticari seferini tamamladı - Son Dakika
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Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City ilk ticari seferini tamamladı

Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City, 7 gün 6 gece süren seferin ardından Şanghay limanına döndü. Gemide 3 binden fazla yolcu bulunuyor ve Güney Kore'nin Jeju Adası ile Japonya'nın Nagasaki ve Fukuoka şehirlerine uğradı. Çin'in büyük gemi üretimindeki başarısını gösteren kruvaziyer, ülkenin yerli gemi üretebilen ülkeler arasına girmesini sağladı.

Çin\'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City ilk ticari seferini tamamladı
08.01.2024 - 05:45,
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Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City'nin ilk ticari seferini tamamladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yolcu gemisi, 7 gün 6 gece süren seferin ardından dün Şanghay şehrindeki limana döndü.

İlk ticari seferinde 3 binden fazla yolcu taşıyan gemi, 1119 deniz mili (2 bin 72 kilometre) mesafe kat ederek Güney Kore'nin Jeju Adası ile Japonya'nın Nagasaki ve Fukuoka şehirlerindeki limanlara uğradı.

Gemi, ilk ticari seferi için 1 Ocak'ta Şanghay'dan demir almıştı.

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesindeki Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarafından üretilen gemi, 323 metre uzunluğa, 135 bin 500 ton ağırlığa ve 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Yolcular için 2 bin 125 kamaranın bulunduğu 16 katlı gemide, 40 bin metrekare ortak yaşam ve rekreasyon alanı yer alıyor.

İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Adora Cruises Carnival için üretilen gemi, 4 Kasım'da şirkete teslim edilmişti.

İlk deneme seferi 24 Kasım'da yapılan gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar olan yakın rotalardaki yolcu seferlerinde kullanılacak.

Çin'in ilk kez bir kruvaziyerin yapımını tamamlaması, ülkenin büyük gemi üretiminde yakaladığı seviyeyi göstermesi açısından önem taşıyor.

Kruvaziyerler, uçak gemileri ve LNG (sıvı doğal gaz) tankerleri ile birlikte yapımı en zor ve maliyetli gemiler arasında sayılıyor. Kruvaziyerin yapımıyla Çin, üç kategoride de yerli gemi üretebilen ülkeler arasına girmiş oldu.

Kaynak: AA
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