Çin'in petrol talebi 2026'da günlük 600 bin varil azalacak, üçüncü yıl düşüş yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in petrol talebi 2026'da günlük 600 bin varil azalacak, üçüncü yıl düşüş yaşanacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinopec raporuna göre Çin'in petrol talebinin 2026'da günlük 600 bin varil, yani yüzde 8,9 azalması bekleniyor; bu, üst üste üçüncü yıl gerileme anlamına geliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve yüksek fiyatların etkisiyle düşen talep, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ithalatını da ağustosta yüzde 23,4 azalttı.

Çin'in petrol talebinin 2026'da günlük 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor. Beklenen gerçekleşirse ülkenin petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak.

Sinopec Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre, Çin'in petrol talebinin 2026'da günlük 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor. Bu gerçekleşirse ülkenin petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak. Düşüşte yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra elektrikli araçların hızla yaygınlaşması etkili oluyor. Sinopec, bu yıl benzin talebinin yüzde 8,7, motorin talebinin ise yüzde 11,4 azalmasını bekliyor. Buna karşılık jet yakıtı talebinin yüzde 1,3 artarak 41,55 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda. Çin'deki talep düşüşü, Ortadoğu'daki gerilimin Brent petrolünü 100 dolar sınırına yaklaştırdığı bir dönemde arz kesintilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor. Gümrük verilerine göre, Çin'in ham petrol ithalatı da ağustosta yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı. Çin'in petrol tüketimi ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 9 geriledi. Elektrikli araçların petrol kullanan ulaşım araçlarının yerini giderek daha fazla alması, ülkede bir çeyrekte karbon emisyonlarının yıllık bazda ilk kez düşmesine katkıda bulundu.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sinopec, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in petrol talebi 2026'da günlük 600 bin varil azalacak, üçüncü yıl düşüş yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
12 yaşındaki Güneş’in davasında yürek yakan an Annesi sanığa böyle seslendi 12 yaşındaki Güneş'in davasında yürek yakan an! Annesi sanığa böyle seslendi
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi 10 yaşındaki Mehmet traktörün altında kalarak can verdi
Macaristan’dan 10 Rus diplomata “ülkeyi terk edin“ talimatı Macaristan’dan 10 Rus diplomata "ülkeyi terk edin" talimatı

11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:57
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yangın Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü değişti İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 11:36:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'in petrol talebi 2026'da günlük 600 bin varil azalacak, üçüncü yıl düşüş yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement