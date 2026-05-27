Çin'in Yeni Yolcu Gemisi Deneme Seyrini Tamamladı

27.05.2026 15:35
Çin'in 'Adora Flora City' gemisi, 12 günlük deneme seyirini başarıyla tamamladı.

Çin'in ürettiği ikinci büyük yolcu gemisi "Adora Flora City"nin ilk deneme seyrini tamamladığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 12 günlük deneme seyri için 16 Mayıs'ta denize açılan "kruvaziyer" tipi gemi, bugün Şanghay'da üretildiği tersaneye döndü.

Geminin üreticisi Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketinden yapılan açıklamada, 12 ülkeden 937 mühendis ve teknik personelin katıldığı deneme seyrinde geminin kilit performans göstergelerinin sınandığı 149 test ve doğrulama işleminin yapıldığı belirtildi.

"Adora Flora City", yapımının tamamlanmasının ardından 20 Mart'ta tersaneden çıkarılarak suya indirilmişti.

6 Kasım'da operatör şirkete teslim edilecek geminin ilk ticari seferine 22 Kasım'da çıkması planlanıyor.

İlk büyük yolcu gemisi 2023'te teslim edilmişti

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesinde faaliyet gösteren Şanghay Vaygaoçiao, daha önce ülkenin ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi "Adora Magic City"nin yapımını üstlenmişti.

İlk deneme seyri Temmuz 2023'te yapılan gemi, Kasım 2023'te İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival'ın Çin'deki ortaklığı CSSC Carnival şirketine teslim edilmişti. Gemi, 1 Ocak 2024'ten itibaren ticari seferlere başlamıştı.

341 metre uzunluğundaki 141 bin 900 tonluk "Adora Flora City", 323 metrelik ve 135 bin 500 tonluk "Adora Magic City"den daha büyük.

Gemi, 2 bin 139 kamarası ve 5 bin 332 yolcu kapasitesiyle, 2 bin 125 kamara ve 5 bin 246 yolcu kapasiteli ilk kruvaziyerden daha fazla kişiyi ağırlayabilecek.

Çin, piyasada varlığını sürdürme niyetini gösteriyor

Çin'in, ilk yerli üretim kruvaziyerinin teslimatından 2,5 yıl sonra ikincisinin teslimatı için kolları sıvaması, Avrupalı gemi üreticilerinin hakimiyetindeki büyük yolcu gemisi piyasasında varlığını sürdürme niyetini gösteriyor.

Dünya kruvaziyer üretiminin yüzde 70'ini İtalyan Fincantieri, Alman Meyer Grup ve Fransız Chantiers de l'Atlantique şirketleri ellerinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

