Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergi tüm yakıt türleri için geçerli olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergi tüm yakıt türleri için geçerli olacak

Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergi tüm yakıt türleri için geçerli olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çin menşeli araçlar için uygulanan ek verginin 8 Temmuz'dan itibaren tüm yakıt türlüler için geçerli olmasına ilişkin yapılan düzenlemelerin, üretim ve ihracat odaklı büyüme kararlılığını gösteren önemli bir adım olduğunu belirtti. Burkay, Çin menşeli araçların Türkiye'nin cari açığını derinleştirdiğini ve döviz rezervlerine yük getirdiğini ifade ederek, yapılan düzenlemenin cari açığı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Ayrıca Burkay, Türkiye'nin nitelikli yatırımlarla büyüme yolculuğunu gerçekleştirmesi gerektiğini ve Bursa'nın otomotiv endüstrisindeki üretim yeteneği ve coğrafi avantajlarıyla küresel yatırımcılara sunduğu fırsatlarla en doğru adres olduğunu belirtti.

11.06.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Çin menşeli araçlar için uygulanan ek verginin 8 Temmuz'dan itibaren tüm yakıt türlüler için geçerli olmasına ilişkin, "Yapılan düzenlemeler, ekonomi yönetimimizin üretim ve ihracat odaklı büyüme kararlılığını gösteren, yerinde ve önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Burkay, yazılı açıklamasında, Çin menşeli araçlara yönelik düzenlemeyi değerlendirdi.

Çin menşeli araçları kapsayan adımın önemine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Çin menşeli elektrikli araçlara daha önce getirilen yüzde 40 ek verginin 8 Temmuz'dan itibaren tüm yakıt türleri için uygulanması konusunda yapılan düzenlemeler, ekonomi yönetimimizin üretim ve ihracat odaklı büyüme kararlılığını gösteren, yerinde ve önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir."

Ülke olarak dış ticarette verilen açığın yüzde 40'a yakınının Çin ile yapılan ticaretten kaynaklandığına işaret eden Burkay, bu ülkeden son dönemde ithal edilen araçların yüksek hacminin, Türkiye'nin cari açığını daha da derinleştirdiğini ve döviz rezervlerine ciddi yük getirdiğini aktardı.

Burkay, "Sadece ülkemizde değil, Avrupa Birliği ülkelerinin de ilave gümrük vergisi hazırlığı içinde olduğu ithal Çin araçları için yapılan düzenleme, cari açığımızı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen stratejik bir hamledir. Yapılan düzenleme için Ticaret Bakanı'mız Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Bakanlık yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Büyüme yolculuğumuzu nitelikli yatırımlarla gerçekleştirmeliyiz"

Güçlü ekonominin güçlü sanayiyle mümkün olduğunu vurgulayan Burkay, "Hem genel ticaret dengesi hem de ekonomimizin bel kemiği olan yerli sanayimizin desteklendiği ekonomi politikaları, üreticilerimizin rekabet gücünü artırarak, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bu nedenle Türkiye'nin ithalat cenneti olarak değil, yüksek teknolojili üretim merkezi olarak değerlendirilmesinin en önemli beklentileri arasında olduğuna dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türkiye'nin büyüme yolculuğunu ithalatla değil, nitelikli yatırımlar, yüksek teknolojili üretim ve ihracatla gerçekleştirmeliyiz.

Bu kapsamda yerli ve milli otomobil projemiz Togg'a ve uluslararası yatırımlara ev sahipliği yapan Bursa, gerek otomotiv endüstrisindeki üretim yeteneği ve yetişmiş insan gücü, gerekse de coğrafi avantajlarıyla küresel yatırımcılara sunduğu eşsiz fırsatlar ile en doğru adres konumundadır."

Kaynak: AA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergi tüm yakıt türleri için geçerli olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergi tüm yakıt türleri için geçerli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement