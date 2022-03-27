Çin Sanayi Sektörünün Karı Yılın İlk İki Ayında Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
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Çin Sanayi Sektörünün Karı Yılın İlk İki Ayında Yüzde 5 Arttı

27.03.2022 10:33
Çin Sanayi Sektörünün Karı Yılın İlk İki Ayında Yüzde 5 Arttı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de yıllık ana işletme geliri en az 20 milyon yuan (3,14 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin anılan dönemdeki toplam karının 1,16 trilyon yuana ulaştığını söyledi. 2022'nin Ocak-Şubat döneminde bu şirketlerin gelirleri yıllık yüzde 13,9 artarak 19,4 trilyon yuana ulaşırken toplam 41 sanayi sektörünün 21'inde kar […]

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de yıllık ana işletme geliri en az 20 milyon yuan (3,14 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin anılan dönemdeki toplam karının 1,16 trilyon yuana ulaştığını söyledi. 2022'nin Ocak-Şubat döneminde bu şirketlerin gelirleri yıllık yüzde 13,9 artarak 19,4 trilyon yuana ulaşırken toplam 41 sanayi sektörünün 21'inde kar artışı bildirildi. Şubat sonu itibarıyla Çin'in büyük sanayi şirketlerinin toplam aktifleri 142,24 trilyon yuana çıkarak yıllık yüzde 10,4 yükseldi. Toplam pasifleri ise 80,03 trilyon yuan ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 arttı. Pasiflerin aktiflere oranı yüzde 56,3 ile geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan düştü.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, 27 Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Sanayi Sektörünün Karı Yılın İlk İki Ayında Yüzde 5 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Sanayi Sektörünün Karı Yılın İlk İki Ayında Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
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