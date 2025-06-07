ÇİN Ticaret Bakanlığı, Çin ve AB arasında elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasına ilişkin müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile görüştüğü hatırlatıldı. Açıklamada, iki taraf arasında elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasına ilişkin müzakereler konusunda AB'nin yeni teknik yolların da araştırılabileceği önerisinde bulunduğu, Çin'in AB'nin önerisinin uygulanabilirliğini hukuki ve teknik açılardan değerlendireceği kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Çin ve AB Elektrikli Araç Anlaşmasında Son Aşama - Son Dakika
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