Çin ve ABD'ye satılan fındık miktarının artması ihracatçıları sevindirdi - Son Dakika

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, Çin ve ABD'ye fındık ihracatının hızla arttığını, özellikle geçmiş dönemde Fındık Tanıtım Grubu'nun yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin bu artışta çok yüksek rol oynadığını söyledi.

Gürsoy, AA muhabirine, Türkiye'nin 1 Eylül'de başlayan 2021-2022 ihracat sezonunun ilk 5 ayında fındıktan 1,2 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini belirtti.

Son verilere göre ihraç edilen fındık miktarının 210 bin tonu bulduğunu kaydeden Gürsoy, "Bunun hızla devam etmesi durumunda sezon sonunda 350 bin ton civarında iç fındık ihracatı mümkün görünüyor." ifadesini kullandı.

Gürsoy, bu rakamın güzel olduğuna dikkati çekerek, "Türk fındığının çok büyük bir kısmı bu sezon satılmış olacak. Aynı şekilde iç piyasada 100 bin ton civarında tüketim bekliyoruz. Eğer bu rakamlar gerçekleşirse gelecek sezona çok az miktarda bir devir olabilir." diye konuştu.

"Tanıtımın tohumları bugün yeşermeye başladı"

Bu sezonun ilk 5 ayındaki rakamların, önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 40 arttığına işaret eden Gürsoy, artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürsoy, Türkiye'nin önceki sezonlardaki gibi en fazla fındık ihracatını, geleneksel pazarlar olarak bilinen Avrupa ülkelerine yaptığını belirterek, bunun yanı sıra yeni hedef pazarların da yüz güldürmeye devam ettiğini aktardı.

Bu hedef pazarların başında Çin ve ABD'nin geldiğini vurgulayan Gürsoy, "Çin ve ABD'ye fındık ihracatımız hızla artıyor. Özellikle geçmiş dönemde Fındık Tanıtım Grubu'nun yürüttüğü tanıtım faaliyetleri bu artışta çok yüksek rol oynadı. Bu tanıtımın tohumları bugün yeşermeye başladı. Özellikle 2 yıldır bu iki ülkeye yapılan ihracat oldukça sevindirici." dedi.

Gürsoy, ABD'ye geçen sezonun aynı dönemine göre ihraç edilen fındık miktarının yüzde 45, Çin'e ise yüzde 19 arttığını ifade ederek, "Özellikle bu ülkelerdeki perakende sektörüne kavrulmuş fındık küçük paketlerle girmiş durumda. Artış böyle devam ederse önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde özellikle Çin, ihracatta belki üçüncü ya da dördüncü sıraya yükselebilir. İnşallah artış böyle devam eder ve ihracat yaptığımız ülke sayısı aynı oranda artar." diye konuştu.

Dünyada halen en kaliteli fındığın Türkiye'de üretildiğine işaret eden Gürsoy, önemli pazarların bu nedenle Türk fındığına rağbet gösterdiğini kaydetti.

Fındık üreticilerine "Verimi artırın" çağrısı

Gürsoy, Türkiye'nin dünya pazarını elinde tutabilmesi için üreticilerden verimi artırmalarını isteyerek, "Dekara verimi mutlaka yükseltmemiz lazım. Yapılması gerekenlerin başında ilaçlama ve gübreleme geliyor. Bu bölgede fındığa bakımı iyi yapmazsanız bahçelerin verimi çok düşüyor." dedi.

Özellikle Ordu ve Giresun'da fındık bahçelerinin çok yaşlandığını aktaran Gürsoy, "Bugün 50 yaşında bahçeler var. Yaşlanan bu bahçelerde dekara verim 60-70 kilograma kadar düşmüş durumda ama genç bahçelerde verim dekara 150-200 kilograma kadar çıkabiliyor. Bu nedenle bahçelerin hızla gençleştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.