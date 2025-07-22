Çinli Astronergy, Balıkesir'e 700 Milyon Dolar Yatıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Çinli Astronergy, Balıkesir'e 700 Milyon Dolar Yatıracak

22.07.2025 11:28
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Astronergy, Balıkesir'de 5 GW kapasiteli güneş paneli hücre fabrikası kurmak için 700 milyon dolar yatıracak.

Çinli yüksek teknoloji firması Astronergy, 700 milyon dolar yatırımla Balıkesir'de 5 gigavat kapasiteli yerli güneş paneli hücre üretimi fabrikası kuracak.

Güneş paneli üretiminde, güneş hücrelerinin verimliliğini artıran TOPCon 4.0 hücre teknolojisine sahip ekipmanların üretileceği fabrikanın, yıl sonunda inşaatına başlanması hedefleniyor. Türkiye'nin 2030'a kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel merkez olma hedefiyle geliştirilen HIT-30 Programı kapsamında iki fazda inşa edilecek fabrikanın 2028'de tam kapasite hizmet vermesi amaçlanıyor.

Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, AA muhabirine, yüzde 100 yabancı sermayesi olan bir şirket olduklarını ve alçak gerilim, yüksek gerilim ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Türkiye hikayemiz ise 2008'de Chint markası ile alçak gerilim teknolojilerini geliştirmemizle başladı." dedi.

Kaya, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne 2015'te Chint Green Energy ile giriş yaptıklarını, HIT-30'a ise güneş enerjisi panellerindeki hücre yatırımı planıyla başladıklarını anlattı.

Chint Grup'un, Çin'de enerji sektörünün en büyük şirketi konumunda olduğunu ve yenilenebilir enerji kapsamında 3 farklı disiplinle faaliyet gösterdiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Chint Green Energy bizim güneş enerjisi yatırım markamız, Chint Power inverter ve enerji depolama markamız, Astronergy ise panel üretimi ve satışında faaliyet gösteren markamız olarak Türkiye pazarında çalışmalarını sürdürüyor. Chint Grup altında faaliyet gösteren diğer markalarımızın küresel arenalarda yapmış olduğu başarılı hikayelerin yanına biz de yenilerini Türkiye'de eklemek istedik ve Türkiye'de Adana'da yerli üretim stratejimiz ile 1 gigavat kapasiteli güneş paneli üretim tesisini hayata geçirdik."

Kaya, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısında teşvik belgesini aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda TOPCon 4.0 teknolojisine haiz yerli üretim güneş paneli hücrelerinin Türkiye'de üretilmesini planlıyoruz. Balıkesir Organize Sanayi'nde arsa alımlarımızı tamamladık. Bu yılın sonunda doğru hücre fabrikamızın inşaatına başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam 5 gigavat kapasiteli fabrika yatırımının iki aşamada 2028'e kadar tamamlanacağını işaret eden Kaya, "Faz 1'de wafer ve hücre üretimimiz 3 gigavat olacak. Faz 2'de ise söz konusu kapasiteleri 5 gigavata çıkaracağız. 5'er gigavat wafer, hücre ve panel üretimi gerçekleştireceğiz. 2028 sonunda inşaat, arsa, makine yatırımlarıyla birlikte toplam yatırım tutarı 700 milyon dolara ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Çin yatırımlarında Türkiye ön plana çıktı

Kaya, dünya genelinde, Kovid 19 salgınından sonra tek merkezli üretim modelinin riskli olduğunun orta çıktığını, tek merkezli tedarik zincirinin ne kadar büyük sorunlara sebep olduğunun tecrübe edildiğini dile getirdi.

Üretim yerlerinin çeşitlendirilmesi ve riskin azaltılması amacıyla Çin'deki yerleşik düzenin farklı coğrafyalara aktarılmasına dair karar alındığını ifade eden Kaya, halihazırda Türkiye'de yürütülen faaliyetlerde yerel ekibin başarılarından dolayı, globalde yapılacak bazı yatırımların Türkiye'ye kaydırılmasına karar verildiğini söyledi.

Kaya, 12 gigavatı aşkın kapasite ile dünyanın en büyük güneş enerjisi yatırımcılarından birisi olduklarına dikkati çekerek, "Yani dünya genelinde en büyük Enerji Hizmeti Şirketi (ESCO) yatırımcılarından bir tanesiyiz. Bununla birlikte Astronergy, global yatırımlarının yanı sıra Türkiye'de güneş enerjisi sektöründe aktif oyunculardan biri konumunda. HIT-30 yatırımında ana hedef Amerikan pazarı ve Güney Avrupa'daki bazı regülasyon temelli pazarlar olarak öngörülüyor. Dolayısıyla üretimimizin yüzde 80'ini ihracat olarak, kalan kısmı için de yerli pazarı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretimde esneklik için hibrit yatırım hedefi

Yenilenebilir enerji gibi yüksek teknoloji sektörlerinde ürünün yaşam ömrünün çok kısa olduğunu, bu durumun üretimde esneklik kavramını ortaya çıkardığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Konvansiyonel pazarlarda üretim ömrü 10 ila 20 yıl iken, yüksek teknolojide bu süreç 3 yıldan daha az olabiliyor. Biz güneş paneli üretimine başladığımızda, dünyada baskın hücre teknolojisi 'perc' iken bugün 'TOPCon' olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da kendi içerisinde birden fazla modeli söz konusu. Balıkesir'deki fabrikamızda TOPCon 4.0 hücre ile üretime başlayacağız. Faz 2'ye geçtiğimizde yani 3 gigavattan 5 gigavata çıktığımızda TOPCon kurmayı planlamıyoruz. O zaman yüksek teknoloji 'know-how' neyi gerektiriyorsa hücre yatırımını onu dikkate alarak yapacağız. Dolayısıyla orada bir hibrit yatırım olacak. Hem ticari rekabet şansımızı hem de teknoloji şansımızı kaybetmeyeceğiz."

Kaya, yatırımcı bir firma olduklarının altını çizerek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini önemli ölçüde artıran Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı yarışmalarına katıldıklarını, bundan sonraki yarışmalara da katılmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli Astronergy, Balıkesir'e 700 Milyon Dolar Yatıracak - Son Dakika

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