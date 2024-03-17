Çinli batarya üreticisi CATL'in toplam geliri ve net karı 2023'te önceki yıla göre belirgin artış kaydetti.
Hisselerinin işlem gördüğü Şıncın Borsası'na sunduğu yıllık rapora göre, 2023'te şirketin toplam geliri yüzde 22 artarak yaklaşık 56,5 milyar dolara (400,9 milyar yuan) çıktı.
Şirketin net karı ise yüzde 44 artışla yaklaşık 6,2 milyar dolara (44,1 milyar yuan) ulaştı.
Piyasa araştırma şirketi SNE Research'ün verilerine göre, küresel piyasada elektrikli araç bataryalarının yüzde 36,8'ini, enerji depolama ünitelerinin yüzde 40'ını tedarik eden CATL, dünyanın en büyük batarya üreticisi konumunda bulunuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Çinli Batarya Üreticisi CATL'in Geliri ve Karı Arttı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da artan otobüs bileti fiyatlarına dikkat çekerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı zamların sorumlusu olarak gösterdi. Özel ayrıca, memurlara verilen toplu sözleşme ikramiyesi konusunda da eleştirilerde bulundu ve gençlerin mülakat sistemiyle mağdur edildiğini belirtti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limanda meydana gelen kazada, geminin çarpması sonucu vinçler devrildi. Kazanın tespit çalışmaları resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam ediyor. Kazada can kaybı ve yaralanma olmaması en büyük teselli olarak belirtilirken, konteynerlerden denize dökülen malzemelerin temizlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da düzenlenen toplantıda Türkiye'deki siyasi istikrar ve güven ortamının önemine vurgu yaparak, ekonomik gelişmenin ve refahın siyasi istikrar ve güven olmadığı yerde mümkün olmadığını belirtti. Yılmaz, yerel seçimler sonrası sürpriz bir durum olmayacağını ve öngörülebilirlik beklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, enflasyonda belirgin bir düşüşün başlayacağını ve 2026 yılında tek haneli rakamlara ulaşılacağını ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de katıldığı açılış mitinginde iktidarın vaatlerini hatırlatarak mülakatın kaldırılmasını istedi. İmamoğlu, ayrıca emeklilerin yaşadığı zorlukları ve polislerin sosyal haklarını da eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, deprem bölgesine destek verdiklerini ve deprem harcamalarında taviz vermediklerini belirtti. Yılmaz, devletin depremin yaralarını sarmak ve illeri daha iyi bir konuma getirmek için çalıştığını vurguladı. Ayrıca, merkezi bütçede deprem bölgesinin kalkınması için ciddi bir kaynak ayrıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Yılmaz, yerel seçimlerin genel politikalarla değil daha çok yerel, müşterek hizmetlerle ilgili olduğunu vurgulayarak, gerçek belediyeciliğin halka hizmet için kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sami Er'in, belediyecilik vizyonuna ve tecrübesine sahip olduğunu ve Malatya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak projelere sahip olduğunu söyledi.
Adana'da Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ediyor. Kebabın başkenti Adana'da kebap ustaları, iftar saatinde pişirdikleri kebapları ve lezzetli meze ile salataları müşterilerine sunuyor. Adanalılar, iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana kebap ile açıyor. Esnafın yüzü gülüyor ve işler iyi gidiyor. Kebap Adana'nın bir kültürüdür ve insanlar Ramazan'da da bu kültürü yaşatıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yapılan açılışta yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yılmaz, ayrıca deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?