Çinli Batarya Üreticisi CATL'in Geliri ve Karı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çinli Batarya Üreticisi CATL'in Geliri ve Karı Arttı

Çinli batarya üreticisi CATL'in 2023 yılında toplam geliri yüzde 22 artarak 56,5 milyar doları (400,9 milyar yuan) aştı. Şirketin net karı ise yüzde 44 artışla 6,2 milyar doları (44,1 milyar yuan) geçti. CATL, küresel piyasada elektrikli araç bataryalarının yüzde 36,8'ini ve enerji depolama ünitelerinin yüzde 40'ını tedarik ederek dünyanın en büyük batarya üreticisi konumunda bulunuyor.

17.03.2024 20:49
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Çinli batarya üreticisi CATL'in toplam geliri ve net karı 2023'te önceki yıla göre belirgin artış kaydetti.

Hisselerinin işlem gördüğü Şıncın Borsası'na sunduğu yıllık rapora göre, 2023'te şirketin toplam geliri yüzde 22 artarak yaklaşık 56,5 milyar dolara (400,9 milyar yuan) çıktı.

Şirketin net karı ise yüzde 44 artışla yaklaşık 6,2 milyar dolara (44,1 milyar yuan) ulaştı.

Piyasa araştırma şirketi SNE Research'ün verilerine göre, küresel piyasada elektrikli araç bataryalarının yüzde 36,8'ini, enerji depolama ünitelerinin yüzde 40'ını tedarik eden CATL, dünyanın en büyük batarya üreticisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli Batarya Üreticisi CATL'in Geliri ve Karı Arttı - Son Dakika

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