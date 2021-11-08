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Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi - Son Dakika

Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi

08.11.2021 12:11

Otomotiv sektörüne yaşanan çip krizi sorunu devam ediyor. Türkiye'de üretim yapan Ford, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki fabrikasında yarı iletken çip tedariki sorunu sebebiyle üretime ara verdi. Otomotiv devi 6-17 Kasım tarihleri arasında üretimi askıya aldı.

Otomotiv sektöründe dünya çapında yaşanan çip krizinin son kurbanı Türkiye'den. Otomotiv devi Ford, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yer alan fabrikasındaki üretimlere ara verdi.

ÜRETİM 6-17 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DURDU

Gölcük'te üretim yapan Ford, yarı iletken tedarikinde sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle araç üretimini 6-17 Kasım tarihleri arasında durdurdu. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarındaki üretimin ise devam edeceği öğrenildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin Ford'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda ve son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda da belirtildiği üzere, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük Fabrikamızda 6 - 17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ÜRETİM VE SATIŞLARDA 18 BİN ADET AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Üretime ara verilmesine bağlı olarak şirket, 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve satışlarda (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet azalma öngörüyor.

Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi

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Son Dakika Ekonomi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi - Son Dakika Ekonomi


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