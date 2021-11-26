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Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor! - Son Dakika

Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!

26.11.2021 10:48

Çipli kimliklere yepyeni bir özellik ekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imzaların kimlik kartına yüklenmesine bir ay içerisinde başlanacağını söyledi. Bürokrasiyi azaltacak uygulama ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek, vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin gerçekleştirdiği sunumda çipli kimliklere e-imzaların da entegre olacağını kaydetti. Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu.

E-MÜHÜR UYGULAMASINA DA GEÇİLECEK

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak olurken, böylece iş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle birlikte aynı zamanda e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak. Ayrıca elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek.

PEK ÇOK İŞLEMDE KOLAYLIK

Yeni düzenlemeyle vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek.

Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Süleyman Soylu, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor! - Son Dakika Ekonomi


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