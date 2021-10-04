Çıralı sahilleri, Rus turistlere kaldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Çıralı sahillerinde yaz aylarındaki kalabalığın yerini artık sakinlik aldı. Sahilde gezen, denize giren, trekking yapan, bisiklete binen az sayıdaki turistin çoğunun Ruslardan oluşması dikkat çekiyor. Yerli turist ise yok denecek kadar az.

Çıralı'da tatil yapmak için en güzel zamanın Eylül ayı sonundan başlayarak Ekim ve Kasım aylarını içine alan dönem olduğunu belirten pansiyon ve restoran işletmecisi Ziya Yavuz, "30 yıldan beri Çıralı'da turizm işletmeciliği yapıyorum. Çıralı sahillerinde doğdum ve büyüdüm. Çıralı- Olimpos sahili dünyanın en güzel sahillerinden birisidir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar ayları kavurucu sıcaktan uzak ve yaz aylarına göre daha sakin bir tatil yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir zaman. Yaz aylarında yapamadığınız bir çok aktiviteyi şimdi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kalabalığın gürültüsü ve yoruculuğu olmadan, denizin sesi eşliğinde kitabınızı okuyabilir, Likya Yolunda yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilirsiniz. Gündüzleri güneşin sıcağını depolayıp, akşamları klima olmadan serin serin dinlenebilirsiniz. İşletmeciler olarak biz pandemi şartlarına uygun gereken her türlü önlemi aldık. Herkesi bu en güzel mevsimi kaçırmamak için bir an önce Çıralı'ya davet ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA