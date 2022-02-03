Citroen'den C5 Aircoss SUV'a özel şubat kampanyası

Citroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için "özel" bir kampanya hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL'lik aylık taksitle 2022 model Citroen C5 Aircross SUV modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor.

655 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatına sahip Citroen C5 Aircross SUV modeline özel şubat kampanyası kapsamında, 20 bin TL nakit alım desteğine ek olarak 3 yıl veya 100 bin kilometre uzatılmış garanti desteği gibi ekstra avantajlar da sunuluyor.

2021 model Citroen C5 Aircross SUV modelini satın almak isteyen otomobilseverler ise 630 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 90 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vade yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanlarıyla yeni araçlarına sahip olabiliyor.

Citroen C5 Aircross

Açıklamaya göre, Citroen C5 Aircross SUV, tamamen özgün ve heyecan uyandıran tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 4,5 metre uzunluğu, Airbump gibi kontrast tasarım unsurları, 230 milimetre yerden yüksekliği, çift renk tavan barları ve akıcı tasarımı ile güçlü bir duruş sergiliyor.

Tasarım kadar konfor konusunda da iddialı olan Citroen C5 Aircross SUV'un iç mekanı konforlu bir sürüş için tasarlanmasıyla öne çıkıyor. Yatay bir mimarinin uygulandığı kokpitte geniş tutulan orta konsol ve kaliteli malzemeler ileri seviyede konfor sunuyor.

12,3 inç TFT ekran ve 8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip olan konsol modern bir görünüm sergilerken, aynı zamanda kabin içi ergonomiyi destekliyor.

Citroen Advanced Comfort programı kapsamında devreye giren Advanced Comfort Süspansiyon ve Advanced Comfort Koltuklar benzersiz bir konfor seviyesi sunarken, 3 adet bağımsız arka koltuk ve sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden biri ile üstün fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

İleri-geri kaydırılabilen ve katlanan kızaklı arka koltuklar, kullanım şekline göre 580 ila 720 litre arasında değişen geniş bir bagaj hacmine imkan tanıyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip iki motor seçeneği ile satılan Citroen C5 Aircross SUV; 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.6 PureTech benzinli motor 180 HP seçeneklerinin her ikisinde de EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.