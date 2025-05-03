Citroen Yeni C5 Aircross'u Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Citroen Yeni C5 Aircross'u Tanıttı

Citroen, 2025'te piyasaya süreceği yeni C5 Aircross'u hibrit ve elektrikli seçeneklerle tanıttı.

03.05.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Citroen, 2025'in ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak yeni nesil C5 Aircross modelini hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen yeni C5 Aircross, aerodinamik yapısı, geniş iç hacmi ve sürüş destek sistemleriyle dikkati çekiyor.

Araç, 4 bin 652 milimetre uzunluk, 1,902 milimetre genişlik ve 2 bin 784 milimetre aks mesafesiyle segmentinde öne çıkarken, 565 ila 1,668 litre arasında değişen bagaj hacmiyle kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Yeni C5 Aircross'un iç mekanı, "Kanepe Tasarımı" konseptiyle tasarlanmış olup, konfor odaklı yapısıyla SUV segmentinde öne çıkıyor.

Geniş panoramik cam tavan, gelişmiş ambiyans aydınlatması ve ayarlanabilir arka koltuklar sayesinde yolcular için ferah bir ortam sunuluyor.

Citroen Advanced Comfort koltuklar, ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonlarıyla donatılırken, sürücü için 10 inçlik kişiselleştirilebilir Göz Hizası Ekranı da dahil olmak üzere çeşitli dijital destek sistemleri yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu bilgi-eğlence sistemi ve "Hello Citroen" sesli komut özelliği de sürücü destek unsurları arasında bulunuyor.

Yeni C5 Aircross, 48 voltluk sistemle çalışan Hybrid 145 HP, 195 HP gücündeki şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Şarj edilebilir hibrit model, 86 kilometreye kadar elektrikli menzil sağlarken, tamamen elektrikli versiyonlardan biri 210 HP motorla 520 kilometreye, diğeri ise 230 HP motorla 680 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Şarj süreleri, kullanılan donanıma göre değişiklik gösteriyor. 160 kilowatt gücündeki ultra hızlı şarj ile bataryanın yüzde 20'den yüzde 80'e dolması 30 dakikadan kısa sürede gerçekleşebiliyor.

Fransa'da geliştirilen ve Rennes kentindeki fabrikada üretilecek olan model, geri dönüştürülmüş plastik ve metallerin yanı sıra biyobazlı malzemeler içeriyor. Kapı içi saklama alanlarında kullanılan şeffaf plastiklerin yüzde 20'si organik üzüm atıklarından üretiliyor.

Citroen, yeni C5 Aircross ile C-SUV segmentinde çevreye duyarlı ve kullanıcı odaklı bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Citroen, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Citroen Yeni C5 Aircross'u Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:34:17. #7.12#
SON DAKİKA: Citroen Yeni C5 Aircross'u Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.