Citroen Yeni C5 Aircross'u Tanıttı

Citroen, 2025'in ikinci yarısında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak yeni nesil C5 Aircross modelini hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen yeni C5 Aircross, aerodinamik yapısı, geniş iç hacmi ve sürüş destek sistemleriyle dikkati çekiyor.

Araç, 4 bin 652 milimetre uzunluk, 1,902 milimetre genişlik ve 2 bin 784 milimetre aks mesafesiyle segmentinde öne çıkarken, 565 ila 1,668 litre arasında değişen bagaj hacmiyle kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Yeni C5 Aircross'un iç mekanı, "Kanepe Tasarımı" konseptiyle tasarlanmış olup, konfor odaklı yapısıyla SUV segmentinde öne çıkıyor.

Geniş panoramik cam tavan, gelişmiş ambiyans aydınlatması ve ayarlanabilir arka koltuklar sayesinde yolcular için ferah bir ortam sunuluyor.

Citroen Advanced Comfort koltuklar, ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonlarıyla donatılırken, sürücü için 10 inçlik kişiselleştirilebilir Göz Hizası Ekranı da dahil olmak üzere çeşitli dijital destek sistemleri yer alıyor. Ayrıca, Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu bilgi-eğlence sistemi ve "Hello Citroen" sesli komut özelliği de sürücü destek unsurları arasında bulunuyor.

Yeni C5 Aircross, 48 voltluk sistemle çalışan Hybrid 145 HP, 195 HP gücündeki şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Şarj edilebilir hibrit model, 86 kilometreye kadar elektrikli menzil sağlarken, tamamen elektrikli versiyonlardan biri 210 HP motorla 520 kilometreye, diğeri ise 230 HP motorla 680 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Şarj süreleri, kullanılan donanıma göre değişiklik gösteriyor. 160 kilowatt gücündeki ultra hızlı şarj ile bataryanın yüzde 20'den yüzde 80'e dolması 30 dakikadan kısa sürede gerçekleşebiliyor.

Fransa'da geliştirilen ve Rennes kentindeki fabrikada üretilecek olan model, geri dönüştürülmüş plastik ve metallerin yanı sıra biyobazlı malzemeler içeriyor. Kapı içi saklama alanlarında kullanılan şeffaf plastiklerin yüzde 20'si organik üzüm atıklarından üretiliyor.

Citroen, yeni C5 Aircross ile C-SUV segmentinde çevreye duyarlı ve kullanıcı odaklı bir alternatif sunmayı hedefliyor.