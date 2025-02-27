CK Enerji'den Yeşil Enerji Atılımı - Son Dakika
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Ekonomi

CK Enerji'den Yeşil Enerji Atılımı

CK Enerji, 200 milyon kWh'yi yeşil enerjiye dönüştürdü, uluslararası sertifikasyon süreçlerine katılacak.

27.02.2025 14:16
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CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, sektörde yeşil enerji sertifikasının önem kazandığını belirterek, "Şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 200 milyon kilovatsaatin üzerinde tüketilen enerjiyi yeşil enerjiye dönüştürmüş olduk." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel Elektrik müşterilerinin yeşil enerjiye geçişlerine destek olacak çalışmalara ağırlık vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen müşterileri için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) Sertifikası sağladıklarını aktardı.

Bülbül, "2030 AB Yeşil Mutabakat" ve "2050 yılı Sıfır Karbon" hedefleri doğrultusunda ihracat yapan firmaları I-REC sertifikasyon süreçlerine dahil ettiklerini belirterek, "2024'te Ozon Tekstil, Maritaş Tekstil, Tokat OSB, Erbaa OSB gibi birçok müşterimizi uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikasyon süreçlerine, bölgemizde yer alan kamu kurumlarımızı da YEK-G sertifikasyon süreçlerine dahil ederek yeşil enerjiyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Yeşil enerji sertifikasının önem kazandığını aktaran Bülbül, "Şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 200 milyon kilovatsaatin üzerinde tüketilen enerjiyi yeşil enerjiye dönüştürmüş olduk. Avrupa üretici sektörlerinin rekabet gücünün korunması amacıyla geçiş dönemi geçen yıl ekimde başlayan sınırda karbon düzenlemesiyle ihracatçıların ürettikleri emisyona göre vergilendirilmesini öngörüyor. 6 sektörü kapsayan bu düzenlemeyle özellikle aralıktan sonra yeşil enerjiye olan taleplerin daha çok artacağını tahmin ediyoruz. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ana uygulama döneminin ise Ocak 2026'da başlaması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKDM) için adımların 1 Ekim 2023 itibarıyla atıldığına işaret eden Bülbül, "Bu kapsamda 31 Aralık'a kadar mali yükümlülük doğurmayacak bir geçiş dönemindeyiz. CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak ilk aşamada kapsama dahil olacak çimento, demir çelik sektörü, bunun yanında tekstil sektörü ve sorumlu olduğumuz hinterlanda yer alan organize sanayi bölgeleri sektörlerinin sertifika süreçlerinde önemli bir partner olmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Bülbül, şirket olarak sürdürülebilirlik noktasında yenilebilir enerji kaynaklarını tercih ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Katma değerli enerji projelerimiz kapsamında müşterilerimizin karbon ayak izi ölçümlerini gerçekleştirerek onların emisyonlarının yönetilmesi yolculuklarına katkı sağladığımız gibi, CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan karbon emisyonu konusunda da proaktif yaklaşımlar sergiliyoruz. Bu bağlamda karbon emisyon hesaplarımızı sürekli ölçerek onların nötrlenmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sivas Genel Müdürlük binamız dahil olmak üzere 45 şubeyle hizmet vermekteyiz. Şubelerimizin yıllık tüketimlerinin büyük bir çoğunluğunu yeşil enerjiden karşılayarak karbonsuz bir geleceğe katkı sağlıyoruz."

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Kaynak: AA

Enerji, Son Dakika

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