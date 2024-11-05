CK Enerji, İstanbul Maratonu'nda Eğitim İçin Koştu - Son Dakika
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Ekonomi

CK Enerji, İstanbul Maratonu'nda Eğitim İçin Koştu

CK Enerji, İstanbul Maratonu\'nda Eğitim İçin Koştu

CK Enerji çalışanları, TOÇEV'in Eğitim Hakkı Projesi'ne destek için İstanbul Maratonu'na katıldı.

05.11.2024 12:16
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CK Enerji çalışanları, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfının (TOÇEV) "Eğitim Hakkı Projesi"ne destek vermek için Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji 3 Kasım'da düzenlenen 46. İstanbul Maratonu'nda 51 kişilik ekibiyle yer aldı.

CK Enerji çalışanlarının eğitim hakkına dikkat çektiği maratona bu yıl 40 binden fazla kişi katıldı. Katılımcılar tekerlekli sandalye, 42K, 15K, halk koşusu ve kurumsal koşu kategorilerinde yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Burcu Cankurtaran, CK Enerji Grubu olarak, toplumsal sosyal sorumluluk projelerinin içinde bulunmaya büyük önem verdiklerini, bu yıl İstanbul Maratonu'nda çocukların eğitim hakkına dikkat çekmek ve daha fazla çocuğun eğitim fırsatlarına erişebilmesine katkıda bulunmak için koştuklarını kaydetti.

Cankurtaran, anlamlı bir organizasyonda geleceğin teminatı olarak çocukların eğitimine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürerek toplumumuz için fayda sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Eğitim Hakkı Projesi

İyi bir eğitimle çocukların kendi ayakları üzerinde durabilen sosyal bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefleyen TOÇEV, 1994'ten bu yana okumaya istekli çocukların ilkokuldan üniversite bitimine kadar eğitimlerine destek veriyor. TOÇEV, çocukların eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri ve hijyen ürünlerini temin ederken, öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra kişisel ve soysal gelişmelerine de yardımcı oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi CK Enerji, İstanbul Maratonu'nda Eğitim İçin Koştu - Son Dakika

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