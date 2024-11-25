ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih: 31 Aralık - Son Dakika
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Ekonomi

ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih: 31 Aralık

İbrahim Sağlam, 2025 yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2024'te sona ereceğini açıkladı.

25.11.2024 13:00
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Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) başvurularının 31 Aralık'ta tamamlanacağını söyledi.

2025 yılı ÇKS başvuruları hakkında açıklama yapan İbrahim Sağlam, "2025 yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül -31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda kaydı olan üreticilerimiz e-Devlet'ten veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bizzat müracaat edebileceklerdir. ÇKS'ye ilk defa başvuru yapacak çiftçilerimiz ise ilçe tarım ve orman müdürlüklerine giderek 2025 yılı başvurularını yapabileceklerdir. Başvuru süresinin bitimi olan 31 Aralık 2024 tarihinden sonra yeni edinilen veya kiralanan tarım arazilerine ilişkin ÇKS başvuruları 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecektir. İntikali yapılmamış tarım arazilerine ait başvurular da 30 Haziran 2025 tarihine kadar taahhütname ile yapılabilecek olup bu arazilerde tüm hissedar alanlarının beyan edilmesi halinde taahhütnamede yer alan hissedar bilgileri istenmeyecektir. Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları, üretim yılının 15-30 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süreyle çiftçilerin başvuru yaptıkları il/ilçe müdürlükleri ve arazinin bulunduğu muhtarlıklarda askıya çıkartılarak ilan edilecektir. Ayrıca 2025 yılı ÇKS kaydı bulunan çiftçilerimiz, tarım arazileri üzerindeki ürün güncellemelerini 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapabilecekleri gibi üretim yılına ait sonraki ürün (ikinci, üçüncü) ekim-dikimlerine ilişkin beyanlarını üretim yılının 30 Haziran tarihine kadar yapabileceklerdir. Üreticilerimizin 31 Aralık 2024 tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize giderek 2025 yılı ÇKS başvurularını yapmalarını tekrar hatırlatıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇKS Başvuruları İçin Son Tarih: 31 Aralık - Son Dakika

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