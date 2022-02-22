Üye Girişi
Coca-Cola İçecek 2021'de 1,3 milyar TL yatırım yaptı - Son Dakika

Coca-Cola İçecek 2021'de 1,3 milyar TL yatırım yaptı

22.02.2022 11:49
Coca-Cola İçecek 2021'de 1,3 milyar TL yatırım yaptı

2021 yılını satış hacminde yüzde 16,2 büyüme, net satış gelirlerinde yüzde 52 artış ve FAVÖK'te yüzde 49 artışla kapatan Coca-Cola İçecek, aynı yılda 1,3 milyar TL yatırım yaptı.

2021 yılını satış hacminde yüzde 16,2 büyüme, net satış gelirlerinde yüzde 52 artış ve FAVÖK'te yüzde 49 artışla kapatan Coca-Cola İçecek, aynı yılda 1,3 milyar TL yatırım yaptı.

Coca-Cola İçecek (CCI), yılın son çeyreğinde yüzde 18 hacim ve yüzde 75 gelir artışı elde etti. Şirket açıklamasına göre FAVÖK marjı 9 baz puan artarak yüzde 16,3 oldu. Tüm çeyreklerde elde edilen güçlü sonuçlar sayesinde CCI'ın 2021 yılı satış hacmi beklentilerin üzerinde yüzde 16 artarak 1,4 milyar ünite kasa olarak gerçekleşti. Net satış geliri yüzde 52 artarak 21,9 milyar TL'ye, FAVÖK yüzde 49 artarak 4,7 milyar TL'ye ulaştı. Kur etkisinden arındırılmış net gelirini ise yüzde 37 artırarak yine beklentilerin üzerine çıkaran CCI'ın hisse başı net karı 9TL'ye ulaştı. 2021 yılında Türkiye ve yurtdışı operasyonlarına toplam 1,3 milyar TL yatırım yapan Coca-Cola İçecek'in CEO'su Burak Başarır sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bu performans, CCI'ın çeşitlilik arz eden coğrafya ve ürün portföyünün, sadakatle bağlı ve yetenekli insan kaynağının, etkin icra kabiliyetinin, mükemmel tedarik zincirinin ve çevik kültürünün bir sonucudur" dedi.

"Aşılamanın olumlu etkisi kendini gösterdi, yaz dönemi Türkiye satış hacmi en yüksek seviyesine ulaştı"

CCI'ın tüm pazarlarının, güçlü büyüme ivmesine katkı sağladığını ifade eden Burak Başarır şöyle konuştu: "Yüksek volatilite, Covid-19'un etkileri, küresel tedarik zinciri kısıtları ve artan maliyet enflasyonuna rağmen güçlü finansal sonuçlar açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. 2021 yılının ilk yarısına pandemi ile ilgili kısıtlamalar damgasını vururken yılın ikinci yarısında aşılamanın hızlanması, mobilitenin artması ve turizmde kısmi toparlanma ile kademeli normalleşme yaşandı. Türkiye'de, yerinde tüketim kanalındaki toparlanma ve ev tüketimindeki başarılı aksiyonlarımız 2021 yılındaki yüzde 13'lük hacim büyümesine katkı sağladı. Türkiye satış hacmi yaz döneminde en yüksek seviyesine ulaşırken, uluslararası operasyonlardaki ivme raporlanan bazda yüzde 18 oranında satış hacmi büyümesi ile devam etti. Bu süreçte, Pakistan operasyonumuz gazlı içecek kategorisindeki öncülüğünü değer yaratma odağı ile pekiştirdi."

"Özbekistan satın alması hacmimize olumlu etki yaptı"

2021'nin CCI için stratejik anlamda iyi bir yıl olduğuna değinen Burak Başarır, "Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın çoğunluk hissesini özelleştirme kapsamında satın aldık. Daha sonra da geri kalan azınlık hissesini The Coca-Cola Company'den satın alarak sahipliğimizi yüzde 100'e çıkardık. Entegrasyon sürecine hemen başladık ve fırsatlarla dolu Özbek pazarında bugüne kadar önemli ilerleme kaydettik. Bunun yanı sıra, Özbekistan'daki satın almanın The Coca-Cola Company ile olan uyumumuzu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz" dedi.

"2022'den temkinli pozitif beklentilerimiz var"

CCI CEO'su Başarır 2022 için, "Arz yönlü darboğazlar ve hammadde fiyatlarındaki artışların devam ettiği bir ortamda, yeni yıl için temkinli iyimser duruşumuzu koruyoruz. Tavizsiz finansal disiplinimiz sayesinde FAVÖK marjımızın sabit kalmasını veya 100 puana kadar sınırlı bir daralma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Serbest nakit akışının ise mutlak bazda büyüyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Coca-Cola İçecek 2021'de 1,3 milyar TL yatırım yaptı Coca-Cola İçecek 2021'de 1,3 milyar TL yatırım yaptı Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor, kilosu 100 TL'den satılıyor Bir fidanı 10 yıl meyve veriyor, kilosu 100 TL'den satılıyor Koleksiyon Mobilya halka arz oluyor Koleksiyon Mobilya halka arz oluyor

Türk Lirası, Coca Cola, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola İçecek 2021'de 1,3 milyar TL yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Gülşen'e ait
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:56:33. #1.13#
SON DAKİKA: Coca-Cola İçecek 2021'de 1,3 milyar TL yatırım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement