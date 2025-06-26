Çocuklar İçin Kemik İliği Nakli Hayati Öneme Sahip

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Atay, kemik iliği naklinin, çocuklarda lösemi ve Akdeniz anemisi gibi pek çok hastalıkta uygulanabildiğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kemik iliği nakli, lösemi ve Akdeniz anemisi gibi zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklar için hayati bir tedavi yöntemi olarak öne çıkarken uygun verici bulmak da ciddi bir zorluk teşkil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atay, son yıllarda lösemi tedavisinde büyük ilerlemeler sağlandığını standart risk grubundaki çocuklarda yüzde 95'e varan başarı elde edilebildiğini kaydetti.

Bazı vakalarda hastalığın tekrarlama riskine karşı kemik iliği nakline ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Atay, uygun verici bulmanın bazen zaman alabildiğine dikkati çekti.

Atay, bu süreçte aile içinden veya akraba dışı vericilerin tercih edildiğini ancak bu seçeneklerin mümkün olmadığı durumlarda anne ya da baba gibi yarı uyumlu vericilerden nakil yapılabildiğini vurguladı.

Yarı uyumlu nakillerin de başarı açısından akraba içi veya dışı nakillerle eşdeğer seviyeye ulaştığına işaret eden Atay, ailelerin bu konuda endişe etmemesi gerektiğini belirtti.

"O çocuğun tek şansı siz olabilirsiniz"

Atay, Türkiye'de gönüllü kök hücre bağışı için Türkkök sistemi kullanıldığını bilgisini vererek, bu sistem sayesinde uygun bir eşleşme durumunda vericiye ulaşılarak tekrar onayı alındığını aktardı.

Tüm bu sürecin sonunda yine de bazı vericilerin son anda vazgeçebildiğini aktaran Atay, "O çocuğun tek şansı siz olabilirsiniz. Lütfen geri adım atmayın. Bu, tıpkı kan bağışı kadar güvenli bir süreçtir." ifadesini kullandı.

Atay, uygun vericinin bulunmasının ardından kök hücrenin toplanması sürecinin başladığını, bu süreçte iki farklı yöntemin kullanıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ameliyathane ortamında kemik iliğinden ya da özel cihazlar aracılığıyla damardan alınan periferik kandan. Her iki yöntem de verici açısından güvenli oluyor. Vücut 3-4 hafta içinde verdiği kök hücreleri tekrar üretir. Bağışçının sağlığı bu işlemden etkilenmez. Türkkök havuzunda eşleşme bulunamazsa, dünya genelindeki uluslararası verici bankalarından da tarama yapılabiliyor. Ancak yurt dışı kaynaklı nakillerde süreç uzayabildiği için, acil durumlarda en çok haploidentik nakillere başvuruluyor."