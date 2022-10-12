Çocuklar robotik kodlama ile geleceklerini inşa ediyor

Çevrim içi eğitim platformu GoStudent Robotik Kodlama Öğretmeni Hüseyin Sözen, kod yazdıklarında çocukların yaşadığı başarı hissinin özgüven kazanmalarını sağladığını belirterek, "Zihinlerinde geleceği şekillendirebilen çocuklar eğitim hayatlarını da bu yönde değiştirmeye başlar." ifadelerini kullandı.

GoStudent açıklamasına göre, çocukların, ebeveynlerinde veya çevrelerindeki insanlarda gördükleri akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletler günümüz çağına olan meraklarını artırıyor. Bu sebeple çocukları teknolojinin güvenliği ve kullanımı konusunda doğru yönlendirmek önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GoStudent Robotik Kodlama Öğretmeni Hüseyin Sözen, çocukların teknolojiyi pozitif yönde kullanmaları konusunda çeşitli uygulamalar ve proje çalışmaları olduğunu belirtti.

Çocukların teknolojiyi olumlu yönde kullanmaları konusunda teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Sözen, kodlama eğitimi alan öğrencilerin hayal etmeyi ve ortaya bir ürün çıkarmayı öğrendiğini ifade etti.

Sözen, "Robotları inşa etmek ve tasarlamak, çocukların hayal gücünü ve çok sayıda yaratıcılığını gerektirir. Çocukların, hayal güçlerinin sonucunda ortaya bir ürün çıkması onları motive eder. Farklı yollar deneyerek çözüm üretebilmeyi öğrenirler. Kod yazdıklarında çocukların yaşadığı başarı hissi özgüven kazanmalarını sağlar. Zihinlerinde geleceği şekillendirebilen çocuklar eğitim hayatlarını da bu yönde değiştirmeye başlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Analitik düşünme becerilerini artırır"

Kodlama sayesinde çocukların, karşılaştıkları projelerle neden-sonuç bağlamı üzerinde analitik düşünme becerilerinin arttığını belirten Sözen, "Bu da çocuğun derslerde neden-sonuç ilişkisini daha kolay kavraması ve öğrenmesini kolaylaştıracaktır. Bunu yaparsam ne olur, ya da bu kodu buraya yazarsam ne olur tarzında deneme-yanılma ve test yöntemleri ile büyük keşifler yapabilir, büyük sorunlara çözüm getirebilirler. Bu nedenle, kodlama analitik düşüncenin oluşması ve geliştirilmesi anlamında çocuğa büyük katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Sözen, robotik kodlama eğitiminin öğrencilerin üretken düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Problemin oluşumunda gizli olan küçük ayrıntılar problem çözme yeteneği ile kısa sürede fark edilir ve alternatif yollar denenir. Robotik kodlamada kazanılan bu beceriyi hayatlarının içine entegre ederek önlerine çıkan sorunlar karşısında çözüm üretebilmeleri kolaylaşır. Robotik kodlama öğrenmek çocukların ve öğrencilerin bilim ve matematik alanında da daha kolay öğrenmelerini ve daha kolay gelişmelerini sağlar. Bilimsel teoriler, robotik kodlama ile gerçek hayatta karşılık bulur. Basit ve karmaşık matematik kavramları robot bir araya getirilirken pratiğe dökülür. Böylece öğrenciler, bu teorileri çok daha kolay içselleştirebilir. Ayrıca çocuklar robotu bir araya getirirken üç boyutlu geometrik biçimleri de uygulamalı olarak kullanmış oluyor. Böylece üç boyutlu düşünme alışkanlığı kazanan çocuklar, uzay algılarını da doğru bir şekilde geliştiriyor.

Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. İşin pratiğini öğrendikten sonra robotik kitlerle proje geliştirmeye başlayan çocuklar hem mekanik hem de elektroniği aynı anda kavramış oluyor. Hem mekanik hem de elektroniği bünyesinde bulunduran mekatronik ile birlikte çocukların kodlama öğrenmesi de büyük avantajlar sağlıyor. Kod yazma çiftçilikten hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride kullanılabiliyor. Böylelikle robotik kodlama eğitimi alan çocuklar akranlarına göre bir adım önde oluyor."