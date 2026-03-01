Çocuklara Balık Tüketimi Eğitimi - Son Dakika
01.03.2026 10:46
İZTO, çocuklara balık sevdirmek için 'Şahin Kaptan'ın Balıkçılık Dünyası' kitabını hazırladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi, çocuklara balık tüketimini sevdirmek amacıyla "Şahin Kaptan'ın Balıkçılık Dünyası" kitabını hazırladı.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileri Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen kişi başı yıllık balık tüketiminin 7,7 kilogram seviyesinde kalması üzerine harekete geçti.

Kitap çalışmasıyla özellikle çocuklarda su ürünleri kaynakları, sürdürülebilir balıkçılık ve sağlıklı tüketim bilinci oluşturma amaçlandı. Kentteki öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 7-11 yaş grubuna yönelik kitap bulmacalar, boyama sayfaları ve görsellerle zenginleştirildi.

Kitabın İzmir Valiliği koordinasyonuyla kentteki okullarda ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, "Kitabımızda denizlerimizde balık avcılığı, yetiştiricilik, balıkların soframıza ulaşıncaya kadar geçirdiği aşamalar ve çeşitli balık türleri görseller eşliğinde anlatılıyor. Özellikle denizlerin geleceğimiz olduğu vurgulanarak, kurallara uygun avcılığın ve sürdürülebilir balıkçılığın önemi ele alındı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

