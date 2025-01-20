Coğrafi İşaretli Cerrah Kuru Fasulyesi - Son Dakika
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Ekonomi

Coğrafi İşaretli Cerrah Kuru Fasulyesi

Coğrafi İşaretli Cerrah Kuru Fasulyesi

İnegöl'de coğrafi işaret tescili alan Cerrah kuru fasulyesi, ıslatma gerektirmeden pişirilebiliyor.

20.01.2025 13:47
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İnegöl Belediyesince coğrafi işaret tescili alınan "Cerrah kuru fasulyesi", bir gün önceden ıslatmaya gerek kalmadan pişirilebiliyor.

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde geçmişte çokça yetiştirilen kuru fasulyenin üretimi, sanayileşme ve üreticilerin başka ürünlere yönelmesi nedeniyle zamanla azaldı.

İnegöl Belediyesinin "Cerrah kuru fasulyesi"ni eski günlerine kavuşturmak için başlattığı çalışmalar sonucu ekim alanı 1000 dekara kadar çıktı.

Üretimi artan ve İnegöl Belediyesince coğrafi işaret tescili alınan fasulye, bir gün önceden ıslatmaya gerek kalmadan pişirilebiliyor.

"Yıllık yaklaşık 200 ton fasulye hasadı gerçekleştiriliyor"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, İnegöl'ün değerlerini yeniden ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Bunlardan birinin de "Cerrah kuru fasulyesi" olduğunu belirten Taban, "Cerrah kuru fasulyesinin son dönemde ekili alanı 1000 dekara kadar ulaştı. Tabii bu 1000 dekarlık alandan da yıllık yaklaşık 200 ton fasulye hasadı gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

"Cerrah kuru fasulyesi"nin coğrafi işaretini aldıklarını dile getiren Taban, 1950'lerde İnegöl'de Cerrah bölgesinde çok ciddi anlamda kuru fasulye ekildiğini ve buradan özellikle İstanbul'a ve diğer bölgelere kamyonlarla sevk edildiğini öğrendiklerini anlattı.

Sanayileşme, hasadının zorluğu ve ekili alanlarının azalması nedeniyle bu fasulyenin neredeyse bitme noktasına geldiğini belirten Taban, şöyle konuştu:

"Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüzle değerlendirdiğimizde yeniden ekilişleri artırıp özellikle de bu ürünü yine yaygınlaştırma sürecine çevirelim diye düşündük. Sonrasında ekilişlerimiz arttı, ürün yeniden istediğimiz noktalara geldi. Hasat desteği veriyoruz, hasat makinesi aldık. Yeter ki vatandaşımız hasadını kolayca yapabilsin. Hasadı biraz zor olduğu için biraz da bu yüzden ekmekten uzaklaşılabiliyor ama şu anda vatandaşlarımız giderek daha fazlaca ekmeye başladı."

"Cerrah kuru fasulyesi"nin besin değerleri açısından çok kıymetli ve zengin olduğunu belirten Taban, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra pişirme noktasında da çok büyük bir avantaj sağladığını görüyoruz. Özellikle hanımefendiler daha iyi bilecektir, özellikle gece onu ıslatmanız lazım. Yarın pişirecekseniz ön bir hazırlık gerekir. Fasulyemiz o kadar değerli ve kıymetli ki ürünü pişireceğiniz anda aynı gün direkt olarak pişirebileceğiniz özelliklere sahip ve lezzet açısından, mineral ve besin değerleri açısından da çok çok beğeni aldığını görüyoruz.

Geçmişte de Cerrah bölgemizde bu aynı zamanda çömleklerde pişirilip, toprak çömleklerin içerisinde yanında da çok güzel soslar, biberlerle beraber sunulan bir ürün. Şimdi bunu yeniden biz Gastro İnegöl Restoranı'mızda servis ediyoruz. Tabii Cerrah'ta da bunu aynı şekilde bir işletme içerisinde satıldığını görmek, bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah özümüze döndük, var olan bir değeri yeniden gün yüzüne çıkardık. Tamam sanayi devam etsin ama tarım da devam etsin, hayvancılık da devam etsin istiyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim yerel değerlerimizdi, bunu da yeniden ayağa kaldırmak bizleri son derece mutlu etti."

Müşteriler yoğun ilgi gösteriyor

İnegöl Belediyesi bünyesindeki Gastro İnegöl Restoranı'nın başşefi Ali Müfit Çağlayan ise "Cerrah kuru fasulyesi"ni menülerinde her gün bulundurduklarını söyledi.

Müşterilerinin de kuru fasulyeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Çağlayan, "Fasulyemizi diğer fasulyelerden ayıran özelliklerimizin en başında önceden ıslatma gerektirmemesi gelir. Normalde evlerde, marketlerden alınan ya da diğer fasulye cinsleri akşamdan ıslatılır, sabah güzelce yıkanır bir ön haşlama yapılır, daha sonra da yemek haline getirilir. Bizde hiç ön ıslatma yapılmadan direkt bir haşlamayla beraber yemek haline getirilebiliyor. Bu da kuru fasulyenin cinsinden ve kalitesinden kaynaklı. Lezzeti yine diğer fasulyelerin aksine çok güzel, yumuşacık, pamuk gibi fasulyedir. Kalori ve kalsiyum bakımından çok zengin fasulyedir." diye konuştu.

Çağlayan, şunları söyledi:

"Bizde helmeli diye tabir ettiğimiz güveçlerde yapılır. Önce soğanları güzelce kavrulur, sonra toz biber, salçası vesaire diğer ürünler girer. Güveçte kısık ateşte uzun süreli şekilde pişer. Keşke odun ateşinde eski usullerde pişirilebilse ama şu anda da elimizden geldiğince kısık ateşte uzun süreli pişirmeler yaparak eskiyi yad ederek, eskiye uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Gastronomi, Ekonomi, İnegöl, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coğrafi İşaretli Cerrah Kuru Fasulyesi - Son Dakika

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