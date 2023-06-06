SEC, Binance'in ardından Coinbase'e de dava açtı - Son Dakika
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SEC, Binance'in ardından Coinbase'e de dava açtı

06.06.2023 20:00

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance'ın ardından kripto borsası Coinbase'e de dava açtı. Davanın ardından Coinbase hisse değerinde yüzde 16.2 düşüş yaşandı.

Dünyanın en çok işlem görülen kripto borsası olan Binance'a dava açılmasının ardından Coinbase'e de SEC tarafından dava açıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Coinbase'e dava açtı. SEC başkanı Gary Gensler "Coinbase'in ilgili konulardaki eksiklikleri, yatırımcıların korunmasını önemli derecede azaltmıştır" diye konuştu.

"KAYITSIZ ARACI KURUM FAALİYETİ"

Coinbase'e açılan davanın dosyasında suçlamalara ilişkin detaylara yer verildi. Coinbase'in 2019 yılından bu yana, "kayıtsız bir aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği" iddia edildi. Dava haberinin ardından Coinbase'in piyasa öncesi hisse değeri yüzde 16,2 geriledi.

BINANCE'A DA DAVA AÇILDI

SEC, dün de kripto para borsası Binance'a ve CEO'su Changpeng Zhao'ya'yalanlar ağı' işlettiği iddiasıyla dava açmıştı. SEC'in Washington'da federal mahkemeye sunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve bağımsız olduğu ifade edilen ABD kripto para borsası birimine yönelik 13 suçlama yer aldı. SEC, Binance'in yapay işlem hacmi oluşturarak, kullanıcılarının parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini iddia etti.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

ABD'nin dünyanın en büyük iki kripto para borsasını yargıya taşımasının ardından Bitcoin'in değerinde sert bir düşüş gözlemlendi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'de haftalık düşüş yüzde 7.65 oldu. Lider kripto para 25 bin 600 dolar seviyelerinde seyretti.

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SON DAKİKA: SEC, Binance'in ardından Coinbase'e de dava açtı - Son Dakika
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