COMPI: Yeni Nesil Sigorta Teknolojisi

Ekonomi

20.08.2025 16:59
Colendi, sigorta süreçlerini hızlandıran COMPI platformunu tanıttı, dijital dönüşümü destekliyor.

Colendi, fintek ekosistemine yeni nesil sigorta teknolojileri girişimi COMPI'yi ekledi.

Colendi Sigorta çatısı altında geliştirilen COMPI, sigorta aracılarının teklif üretim ve talep yönetimi süreçlerini hızlandıran, yeni nesil sigorta platformu olarak hizmet vermeye başladı. COMPI; başta acenteler, brokerlar ve bankalar olmak üzere, sigortayı ilişkili hizmet olarak sunmak isteyen tüm organizasyonlara saniyeler içinde teklif üretimi, uçtan uca yönetim ve mobil erişim imkanı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; sigorta aracıları, acente ve brokerların dijital dönüşümünü hızlandırmak ve bu dönüşüme katkı sağlamak için geliştirilen COMPI, teklif-fiyat karşılaştırma, üretim, talep yönetimi, CRM fonksiyonlarına basit entegrasyonlarla; tek ekrandan, kolay kullanılan arayüzler sayesinde hızlı adapte olunabilen bir platform özelliğine sahip. COMPI platformu, hız ve entegrasyonun yanı sıra sigorta aracılarının ve sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerini müşterileri nezdinde daha güçlü hale getiriyor. Yapay zeka destekli otomasyon sunan platform, mobil uygulama üzerinden saha-merkez senkronizasyonu ve çoklu ödeme entegrasyonu gibi çözümleriyle tüm sigorta süreçlerine uçtan uca teknoloji katmanı ekliyor.

COMPI'nin, Colendi'nin finansal teknolojilerin sektörlere özel uygulamalarla geliştirilmesi vizyonuna katkı sağlayacak bir platform olduğunu söyleyen Colendi Sigorta CEO'su Ersin Al, "Sigorta, sadece bir ürün değil, uçtan uca finansal kapsayıcılığın ayrılmaz bir parçası. COMPI ile bu alanda da dönüşüm oluşturacak, sigorta satın alma ve portföy yönetme deneyimini tüm aracılar için teknolojinin de desteğiyle kolay, hızlı ve erişilebilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu. Colendi'nin fintekten doğan gücünü de arkalarına aldıklarını belirten Ersin Al; cüzdan, kredi çözümleri gibi alternatif ödeme yöntemlerini COMPI'de konumlandırarak sigorta aracılarını finansal teknolojilerle buluşturacak bir platform oluşturduklarının altını çizdi.

COMPI ile sigortada sisteme tam entegrasyon dönemi

Yakında devreye girecek CRM ve hasar modülleriyle birlikte, acente ve brokerlar için tek merkezden yönetim avantajı sağlayacak olan COMPI, sigortacılığı yeniden tanımlayan bir deneyim olarak kurgulandı. Ersin Al, "Yapay zeka ile güçlendirdiğimiz talep yönetimi sistemimiz ve mobil uygulamamız sahadaki her kullanıcıyı sisteme hızla entegre ediyor. Colendi ekosisteminin hızına ve çevikliğine uygun bir sigorta teknolojisi olarak COMPI'yi büyütmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
COMPI: Yeni Nesil Sigorta Teknolojisi
