Corendon Airlines Capital 500'de Yükseldi

Corendon Airlines, Capital 500 Türkiye'nin bu yılki en büyük özel şirketleri listesinde 196'ncı sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Capital Dergisi tarafından her yıl düzenli yayımlanan "Capital 500" listesinde geçen yıl 203'üncü sırada yer alan Corendon Airlines, 2025'te 196'ncı sıraya yükselerek büyümesini ve istikrarlı performansını bir kez daha kanıtladı.

İlk kez 2011'de girdiği Capital 500 listesinde aralıksız olarak yer almayı başaran hava yolu şirketi, yıldan yıla gösterdiği performansla listede üst sıralara doğru ilerleyerek, Türkiye ekonomisine değer katan lider kuruluşlar arasında konumunu sağlamlaştırdı.

"Sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve operasyonel gücümüzün bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Tatil Havayolu" vizyonuyla 2005'te çıktıkları yolculukta, sektöre değer katan pek çok ilke imza attıklarını belirtti.

Karaer, geride bıraktıkları 20 yılda milyonlarca yolcuyu güvenli, konforlu ve ilham veren seyahat deneyimleriyle buluşturduklarını vurgulayarak, 2025'te 20'nci yılını kutlarken, Capital 500 listesinde 203'üncü sıradan 196'ncı sıraya yükselmiş olmak, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin ve operasyonel güçlerinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin en büyük özel şirketlerinin yer aldığı listede ilerlemeyi, yalnızca finansal bir başarı değil, aynı zamanda ülke ekonomisine, turizme ve istihdama sağladıkları katkının da bir teyidi olarak gördüklerinin altını çizen Karaer, şunları kaydetti:

"Bugün 35 uçaklık filomuzla yılda 10 milyon yolcuya hizmet veriyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yeni nesil, yakıt verimliliği yüksek uçaklarla filomuzu güçlendirmeye, uçuş ağımızı çeşitlendirmeye ve müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu başarıda en büyük paya sahip olan ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve bizi tercih eden değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum."