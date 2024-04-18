Corendon Turizm Grubu, Alanya için 2024 sezonu operasyonlarını paylaştı

Ekonomi

Corendon Turizm Grubu, kurulduğu günden beri hem tur operatörü hem havayolu için önemli destinasyonlarından biri olan Alanya için planladığı operasyonlarını, Alanya'da düzenlediği bir toplantı ile paylaştı. Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde, grup yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, hem havayolu hem tur operatörünün 2024 sezonundaki Alanya operasyonları paylaşıldı.

"Hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz"

Gurubun büyüme yolculuğundan bahseden Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, "Kuruluşumuzdan itibaren hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde Alanya turizmine de katkı sağlamaya ve bu destinasyonu geliştirmeye önem veriyoruz. Alanya'da turizmin gelişmesinde yakalanan başarının perde arkasında özel sektör, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının özverili çalışmaları ve iş birlikleri yer alıyor" dedi.

"Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na ilk Boeing 737-800 yolcu uçağını indirdik"

Alanya'nın, Corendon Turizm Grubu için grubun kurulduğu 1997 yılından beri önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Yıldıray Karaer, sözlerine şöyle devam etti: "Alanya hikayemizde, grubumuzun öncü kimliğini yansıtan ilkler bulunuyor. 4 Nisan 2012 tarihinde Gazipaşa Havalimanı'na ilk Boeing 737-800 yolcu uçağını indirdik. Alanya-Gazipaşa Havalimanı için milat olan bu uçuşla, Alanya'ya ilk orta gövdeli uçak inmiş oldu. Corendon olarak, Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın açılması ve faaliyete geçmesi için yapılan çalışmalara da destek olmuştuk. Alanya, bizim ana kaynak pazarlarımızdan Hollanda ve Belçika için önemli bir destinasyon. Ailelerden gençlere kadar farklı profillerde misafirler için tatil konseptlerini barındırması bölgenin cazibesini artıyor."

"2024 sezonunda Alanya'ya 120 binden fazla koltuk arzı sunuyoruz"

Gelinen aşamada Antalya bölgesine inen turistlerin üçte birinin Alanya'ya gittiğini belirten Yıldıray Karaer, şunları söyledi: "Daha fazla pazardan direkt uçuş planlayarak, Alanya'nın sahip olduğu potansiyeli daha verimli değerlendirmeye, bölgede turizminin gelişmesine destek olmaya devam ediyoruz. 2024 sezonunun ilk Alanya-Gazipaşa uçuşunu 2 Nisan'da Amsterdam'dan yaptık. 2024 sezonunda Alanya-Gazipaşa'ya hem havayolu olarak sunduğumuz direkt uçuşlarla hem de tur operatörümüzün paket tur dahilindeki koltuk kapasitesi ile birlikte 120 binin üzerinde koltuk arzı sunuyoruz."

Karaer, hem tur operatörü hem havayolu operasyonlarıyla bölgedeki turizme katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TAV Alanya-Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Oğuzhan Karatürk ve Alanya turizmine destek veren STK yöneticileri katıldı. - ANTALYA