Çorlu'da genç istihdamı arttırılacak - Son Dakika
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Çorlu'da genç istihdamı arttırılacak

01.07.2022 16:02
Çorlu'da genç istihdamı arttırılacak

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı arasına genç istihdamının arttırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı arasına genç istihdamının arttırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılları için belirlenen 'Genç İstihdamı' teması dahilindeki faaliyetler doğrultusunda Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği içerisinde ortak çalışma yürütmeye karar verdi.

Bu çalışmanın usul ve esasları; Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından düzenlenen protokol ile imza altına alındı.

Çorlu'da yaşayan gençleri iş hayatına kazandırmak adına projelendirilen ve imza altına alınan vinç operatörlüğü kursu ile gençlerin mesleki beceri elde etmelerine, nitelikli ve istihdama katkı sağlamalarına destek olunacak.

Protokolün içeriğine ilişkin bilgiler veren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Nitelikli istihdam ve ara eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için imza altına aldığımız protokol ile eğitim alacak gençlerin mesleki becerilerini kazanmalarına katkıda bulunmuş olduk. Düzenlenen mesleki eğitim kurslarında vatandaşlarımızın ve özellikle işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek" dedi.

Sektörel ihtiyaçların eğitim müfredatının belirlenmesinde daha aktif rol alması gerektiğini belirten İzzet Volkan, doğru ve nitelikli istihdamın hem sektörlere hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Çorlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorlu'da genç istihdamı arttırılacak - Son Dakika

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