Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Ekonomi

Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nin daveti üzerine sektör temsilcileriyle buluşan Başkan Aşgın, görev süresince yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yönetim kademelerinde görev alan insanların her zaman hesap verebilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Aşgın, bu anlayışla belediye başkanı olarak hesap verebilirlik ve şeffaflık anlayışını göreve geldiği günden uyguladığını dile getirdi.

2009 seçimlerinden önce de TSO meclis üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattığını hatırlatan Başkan Aşgın "Allah nasip eder, hemşehrilerimiz de bizi seçerse neleri yapacağımızı tek tek anlatmıştık. 5 yıl aradan sonra, neyi yapacağız demişsek büyük bir kısmını tamamlamış olarak tekrar huzurunuzdayım. Verdiğimiz vaatleri, verdiğimiz sözleri büyük oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyim" dedi.

Koçhisar isale hattı, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşılabilir şehir projeleri, sosyal tesisler, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması, tarihi kent meydanı, refakatçi misafirhanesi, eğitim, gençlik ve spor alanında yapılan yatırımlar ile sosyal belediyecilik projelerinden bahseden Başkan Aşgın, yeni dönem de aynı aşk ve heyecanla şehrin ihtiyaçlarını karşılamaya, yeni yatırımları Çorum'a kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Programa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş ve meclis üyeleri katıldı. - ÇORUM