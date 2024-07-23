Çorum Belediye Başkanı Halk Ekmek ve Halk Et tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum Belediye Başkanı Halk Ekmek ve Halk Et tesislerini ziyaret etti

Çorum Belediye Başkanı Halk Ekmek ve Halk Et tesislerini ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Halk Ekmek ve Halk Et tesislerinin sağlıklı ve güvenilir ürün çeşidiyle Çorum halkının ilgisini ve takdirini kazandığını dile getirdi. Başkan Aşgın, bu hizmetlerin geliştirilerek devam edeceğini belirtti.

23.07.2024 16:46  Güncelleme: 16:49
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Halk Ekmek ve Halk Et tesislerinin sağlıklı ve güvenilir ürün çeşidiyle Çorum halkının ilgisini ve takdirini kazandığını dile getirerek, "Halk Et ve Halk Ekmek, şehrimizin yüz akı oldu. Bu hizmetlerimizi geliştirerek devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, BELTAŞ bünyesinde faaliyetini sürdüren Halk Ekmek ve Halk Et tesislerini ziyaret ederek, bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Halk Ekmek'in Çorum'un farklı bölgelerindeki 42 büfesinde her gün sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlara ekmek sunduğunu belirten Başkan Aşgın, normal ekmek, tam buğday ekmeği, rol ekmek ve tost ekmeği üretiminin devam ettiğini açıkladı.

Halk Et'in ise sürekli kendini geliştirdiğini dile getiren Başkan Aşgın "Özellikle kavurma konusunda Türkiye'deki bir çok Kooperatifler aracılığıyla kendi markamızı ülkemizin her yerinde satışa sunuyoruz. Bunun yanı sıra et ürünlerimizi Halk Et'te ve şehrimizde 7 farklı noktadaki Hanım Eli Yöresel satış noktalarında hemşerilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Halk Et Kombinasının Kurban bayramı süresinde de Çorum halkına hizmet verdiğini dile getiren Başkan Aşgın, "Kurban vecibesini yerine getirmek isteyen hemşerilerimizin yanında olduk. Büyükbaş ve küçükbaş kurban kesimleriyle ilgili bütün taleplere cevap verdik.

Hemşerilerimizin memnuniyeti bizlerin motivasyon kaynağı oldu. Halk Et ve Halk Ekmek şehrimizin yüz akı olan, gurur duyduğumuz bir kurumdur. Kendimizi geliştirerek hemşerilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum Belediye Başkanı Halk Ekmek ve Halk Et tesislerini ziyaret etti - Son Dakika

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