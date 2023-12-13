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Çorum Belediyesi'nde Troy kartları dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi'nde Troy kartları dağıtılmaya başlandı

Çorum Belediyesi, yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy özellikli banka kartlarını personele teslim etmeye başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın öncülüğünde alınan kararla, tüm belediye personeli Visa ve Mastercard özellikli kartlarını Troy ile değiştirecek.

Çorum Belediyesi\'nde Troy kartları dağıtılmaya başlandı
13.12.2023 - 18:10,
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Çorum Belediyesi'nde, personele yerli ve milli ödeme sistemi olan "Troy" özellikli banka kartları teslim edilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın öncülüğünde işçi ve memur sendikalarının da desteğiyle tüm belediye personeli Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan Troy ile değiştirme kararı almıştı. Yapılan başvurunun ardından bankalar tarafından gönderilen Troy kartları personele teslim ediliyor.

Filistin'de İsrail zulmünün devam ettiğini ve zulme karşı herkesin elinden geleni yapması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İsrail'i ve oradaki zulmü alkışlayan Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika'yı ve o zulme destek olan herkesi aynı şekilde büyük bir şiddetle nefrete kınamaya, günahlarını suratlarına vurmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi'nde çalışan işçi ve memurların üye olduğu yetkili sendika temsilcileri ile görüşerek banka kartlarını Troy ile değiştirme kararı almıştık. Bu kararımıza destek veren tüm işçi ve memurlar kardeşlerimiz değişim taleplerini ilettiler. Bugün de toplu bir şekilde Troy kartlarının dağıtımına başladık" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum Belediyesi'nde Troy kartları dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
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