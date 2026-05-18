Çorum Biyogaz Tesisi Hayvan Atıklarını Enerjiye Dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum Biyogaz Tesisi Hayvan Atıklarını Enerjiye Dönüştürüyor

18.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavuk ve büyükbaş hayvan gübresi, Çorum Biyogaz Tesisi'nde enerji ve doğal gübreye dönüştürülüyor.

Çorum'da 2019'dan bu yana faaliyet gösteren Biyogaz Tesisi'nde tavuk ve büyükbaş hayvanların gübresi fermente edilerek elektrik enerjisine ve doğal gübreye dönüştürülüyor.

Kentteki tavuk çiftlikleri ile büyükbaş hayvan yetiştirilen mandıralardan toplanan atıklar, Tatar köyü yakınlarındaki Çorum Biyogaz Enerji Tesisi'ne götürülerek dev havuzlarda beklemeye alınıyor.

Belli süre bekledikten sonra parçalanma işlemi için tanklara alınan gübreler, gazlarının ayrıştırılması için fermantasyon tanklarına aktarılıyor.

Gazından ayrışarak fermente gübre haline gelen atıklar, şirketin kentteki 2 bin dekarlık tarım arazisinde değerlendiriliyor.

Bu ayrışmadan elde edilen gaz ise tesisin jeneratörlerinde kullanılarak yaklaşık 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretiliyor.

Şirketin bölge müdürü Mustafa Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum Biyogaz Tesisi'nin kentteki hayvansal atıkları bertaraf eden ve geri dönüştüren önemli bir tesis olduğunu söyledi.

Çorum'un özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde öne çıktığını, bu nedenle hayvan atıklarının bertarafının önemli bir konu olduğunu belirten Özavcı, "Bu tesiste ham madde, hayvansal atıklardır. Tavuk gübresi, büyükbaş hayvan gübresi gibi atıklardan biyogaz elde ediyoruz. Ortaya çıkan temiz gazı, gaz jeneratörlerimizde değerlendirerek elektrik üretme işlemini gerçekleştiririz. Tesisimiz 6 megavat lisans kapasiteli elektrik üretim santralidir. Bu da Çorum bölgesinde 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Elektrik üretiminin yanında aynı zamanda atık ısı ortaya çıkar. Bu atık ısıyı geri dönüştürerek hijyenizasyon ünitelerinde fermantasyon tanklarında ve bu sistemlerin ısınmasında kullanırız. Bunun sonucunda değerli ve kıymetli bir enerji dönüşümü gerçekleşmiş olur." dedi.

Tesisin kuruluş amacının "atık bertarafı" olduğunu dile getiren Özavcı, şöyle devam etti:

"Elektrik üretimi bunun yan ürünü olarak çıkıyor ve bir sonraki yan ürün de fermente gübre. Fermente gübrenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Hayvansal gübrenin fermentasyonu sonucunda zararlı gazlarından arındırılmış fermente gübre ortaya çıkıyor. Gübre içeriğinde azot, fosfor, potasyum ve yüksek miktarda organik madde bulunur. Özellikle Arel Enerji olarak Çorum'da 2 bin dekar araziye sahibiz. Çıkan yan ürünümüzü tarımsal ürün olarak da kullanıyoruz. Hem atığı enerjiye dönüştürmüş, sonrasında çıkan ürünü de tarımsal arazilerimizde değerlendirmiş oluyoruz."

Çevreye de katkı veriyorlar

Tesis kurulmadan önce kentte hayvansal atıkların bertarafının mümkün olmadığının altını çizen Özavcı, "Çorum'da hayvancılık yaygın. Özellikle kanatlı hayvancılığında Türkiye'de başı çekiyor. Bu tesis kurulmadan öncesinde atıkların bertarafı ve tarımda kullanılması çok mümkün değildi. Biyogazın bu bölgeye kurulması isabetli oldu. Bölgeye faydası oldu. Çevresel faydadan da bahsedebiliriz. Biz doğada kısa sürede yapılamayacak fermentasyon ve geri kazanılabilirliği çok kısa sürede fermentasyon tanklarımızda sağlamaktayız. Çevre açısından da çok mantıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum bu tesisin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum Biyogaz Tesisi Hayvan Atıklarını Enerjiye Dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:39:44. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum Biyogaz Tesisi Hayvan Atıklarını Enerjiye Dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.