Çorum'da Geri Dönüşüm Makinesi Geliştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'da Geri Dönüşüm Makinesi Geliştirildi

Çorum\'da Geri Dönüşüm Makinesi Geliştirildi

Türk mühendisler tarafından geliştirilen makine, yıllık 200 ton plastik atığı geri kazanacak.

19.02.2025 10:32
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Çorum'da, devlet desteğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen geri dönüşüm makinesi, yıllık 200 ton plastik atığı yeniden sanayiye kazandıracak. Ar-Ge süreci tamamlanan çevreci teknoloji, Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan büyük ilgi görüyor.

Çorum'da faaliyet gösteren bir firma, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği geri dönüşüm makinesiyle plastik atıkları sanayiye kazandırıyor. Yıllık 200 ton kapasiteye sahip makine, KOSGEB ve TÜBİTAK desteğiyle tamamlanan Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretildi. Düşük enerji tüketimiyle çalışan çevreci teknoloji, Avrupa ve Amerika'dan yoğun ilgi görüyor.

İZA Makine Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Akıllı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri sistemin düşük enerji tüketimiyle yüksek kapasitede verim sağladığını söyledi. Akıllı, "Şu an gördüğünüz makine, TÜBİTAK Ar-Ge ile birlikte geliştirilmiş olup düşük enerji tüketimiyle yüksek kapasite elde edecek şekilde üretilmiştir. Ayrıca, müşteri talepleri ve şikayetleri doğrultusunda revizyonları yapılan makine, Kanada ve Amerika'daki aktif pazarda yerini almıştır" dedi.

"Hem düşük güç tüketimi hem de yüksek üretim kapasitesi"

Makinenin düşün enerjiyle çalıştığını anlatan Akıllı, "Global bazda, hem ülkemizde hem de dünyada enerji maliyetleri giderek artmaktadır. Ürettiğimiz makine, düşük enerji tüketimiyle yüksek kapasiteli verim sağladığı için yoğun talep görmektedir. Sahada oluşabilecek sorun ve arızalara karşı geliştirdiğimiz makinelerde ciddi inovasyonlar yaptık. Müşterilerimizin bizi tercih etme sebeplerinden bazıları da bunlardır. Küresel ölçekte, rekabetçi bir geri dönüşüm makinesi üreticisi olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla global pazarda yerimizi aldık. Özellikle Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde enerji verimliliği ve iş güvenliği önlemleri büyük önem taşımaktadır. Ürettiğimiz makine, bu yetkinlikleri ve sertifikasyonları karşılamaktadır. Son olarak, makinenin üretim kapasitesi geri dönüşüm sektöründe kritik bir faktördür. Hem düşük güç tüketimi hem de yüksek üretim kapasitesi sayesinde sektör içinde kendinden söz ettirmektedir" diye konuştu.

"Her firma kendi atığını geri dönüştürmek zorunda kalacak"

Geri dönüşüme olan ilginin arttığını ve bu durumun yakında yasal bir zorunluluk haline geleceğini belirten Akıllı, geliştirdikleri makinenin firmalara büyük avantaj sağladığını söyledi. Akıllı, "Makinemiz, 1507 KOBİ Ar-Ge Programı'ndan yararlanarak ve ayrıca faydalı model patent belgesini alarak bu süreci tamamlamıştır. Geri dönüşüme olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Her firma, birkaç yıl içerisinde kendi atığını kendisi geri dönüştürmek zorunda kalacak ve bu durum yasal bir zorunluluk haline gelecektir. Bu nedenle, üretilecek makinelerin farklı sektörlere hizmet verebilmesi ve bu süreçte iş güvenliği, enerji tüketimi ile ürettiği katma değer açısından verimli olması bizim için büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Ülkelerden rağbet görmekteyiz"

Sektörde yeni çözümler üretmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Akıllı, "Hem sahadaki müşteri talepleri hem de bünyemizdeki Ar-Ge ekibiyle birlikte katma değerli makineleri son hızla üretmeye devam edeceğiz. Üretmiş olduğumuz makineler, global pazarda Amerika başta olmak üzere Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, bazı Balkan ülkeleri ve gelişmekte olan Afrika ülkelerinde de rağbet görmektedir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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