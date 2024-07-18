Çorum'un Kargı ilçesinde serada ilk hasat yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'un Kargı ilçesinde serada ilk hasat yapıldı

Çorum\'un Kargı ilçesinde serada ilk hasat yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteği ile kurulan serada kadınlar tarafından toplanan domatesler iç piyasada satışa sunuldu. Kargı ilçesinde seraya dayalı tarımsal üretimin geliştirilip yaygınlaştırılması hedefleniyor.

18.07.2024 17:36  Güncelleme: 17:39
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Çorum'un Kargı ilçesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteği ile kurulan serada ilk hasat yapıldı. Serada kadınlar tarafından toplanan domatesler, iç piyasada satışa sunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Kargı Kaymakamlığı, Kargı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kargı Halk Eğitim Merkezi, Kargı Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan "Serada Üreten Genç Eller" projesi ile 7 adet bin 80 metrekarelik sera kuruldu. Seralarda ilk olarak deneme amaçlı 48 bin marul fidesinin ekimi yapıldı. Daha sonra domates fideleri toprakla buluşturuldu. Bugünkü değeri ile toplam 9.3 milyon TL bütçeye sahip olan projeye OKA tarafından 6.5 milyon TL finansal destek sağlandı.

Hedef 150 ton domates üretimi

İlk hasatta elde edilen domatesler iç piyasada satışa sunulurken, bu yıl 150 ton domates yetiştirilmesi hedefleniyor. Serada Üreten Genç Eller Projesi ile Kargı ilçesinde seraya dayalı tarımsal üretimin geliştirilip yaygınlaştırılması yoluyla model olacak bir tarım işletmesi kurulması, ayrıca kadınlar ve gençler için istihdam imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

"Örtü altı yetiştiriciliği yoluyla kadın istihdamı sağlanıyor"

Projeye ilişkin açıklamada bulunan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, örtü altı yetiştiriciliği ile Kargı ilçesindeki kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına vesile olduklarını vurguladı. "Uyguladığımız bu proje ile sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde 5. kademe gelişmiş ilçeler grubunda yer alan, kırsal nüfus yoğunluğu yüksek olan, mikro klima özelliği ile birçok ürünün yetiştirilmesine uygun verimli topraklara sahip Kargı ilçemizde örtü altı bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağladık. Bu hasat döneminde domates fidelerinin dikimi, çapalanması, bakımı ve hasadında 30 kadın istihdam edildi. Kargı içerisinde ve Kastamonu gibi civar illerde önemli miktarda domates satışı gerçekleşti. Örtü altı tarım eğitimi almış işsiz, dar gelirli kadın ve gençlerin serada istihdam edilerek aldıkları eğitimleri uygulamalı hale getirmeyi ve ilçede seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Farklı tarımsal projelerin hayata geçirilmesi için bir örnek teşkil edecek"

Serayı ziyaret eden Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, seranın ilçedeki tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Gelecek yıllarda da farklı tarımsal projelerin hayata geçirilmesi için bir örnek teşkil edeceğini ifade eden Dereli, "Bu projenin hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de ilçemizdeki seracılık faaliyetlerini teşvik etmesi beklenmektedir. Hedeflediğimiz 150 ton domates üretimi ile vatandaşlarımızın da kaliteli ve taze ürünlere daha kolay ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında seralarımızda kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum'un Kargı ilçesinde serada ilk hasat yapıldı - Son Dakika

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