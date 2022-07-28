Çorum'un meşhur '10 dilim kavunu' tezgahlarda yerini aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hasadına başlanan meşhur '10 dilim kavunu' tezgahlarda yerini almaya başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 106 köyün yaklaşık 80'inde ekimi yapılan '10 dilim kavunu'nun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtti.

Kavşut köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Kuşbudu, bu yıl yaklaşık 80 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, şu ana kadar 5 ton kavun yetiştiğini, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Hasadını yaptığı 10 dilim kavunları kamyonet ile ilçe merkezinde kilosunu 7,5 TL'den sattığını belirten Kuşbudu, bu cins kavunlar hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.

"Kavunun fiyatı ilk çıktığında 7,5 ila 8 lira"

İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 7.5 ila 8 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan Kuşbudu, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların düşeceğini söyledi.

Kavun yetiştiriciliğinin işçiliğinin çok zor olduğunu kaydeden Kuşbudu, "Bizim en büyük sorunumuz domuzlar. 15 tane domuz 100 dönüm bir tarlaya girdiği zaman bir gecede bitirebiliyor. Bizler sabaha kadar domuz nöbeti tutmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

10 dilim kavunun ortalama 3-4 kilogram arasında olduğunu aktaran Kuşbudu, "Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ÇORUM