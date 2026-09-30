CPC'den petrol sevkiyatı 25 Eylül'e dek 4 milyon ton azalarak 50 milyon tona indi - Son Dakika
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CPC'den petrol sevkiyatı 25 Eylül'e dek 4 milyon ton azalarak 50 milyon tona indi

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CPC'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-25 Eylül'de terminalden yaklaşık 50 milyon ton petrol sevk edildi; bu, geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon ton daha az. Dönemde 397 tankere yükleme yapıldı; düşüşte İHA saldırıları ve Tengizchevroil'in petrol azalışı etkili oldu.

Karadeniz'deki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) deniz terminalinden petrol sevkiyatı, 1 Ocak-25 Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon ton azalarak yaklaşık 50 milyon tona geriledi.

CPC'den yapılan açıklamada, 1 Ocak-25 Eylül döneminde terminalde 397 tankere yükleme yapıldığı, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 453 olduğu belirtildi.

Sevkiyatlardaki düşüşte, insansız hava aracı saldırılarının yanı sıra Tengizchevroil'in yılın ilk çeyreğinde sisteme verdiği petrol miktarındaki azalışın etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, deniz terminalinden 1 Ocak-25 Eylül döneminde yaklaşık 50 milyon ton petrol sevk edildiği ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyon ton daha düşük olduğu bildirildi.

Novorossiysk bölgesindeki tehlike uyarılarının süresinin uzaması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yükleme yapılamayan gün sayısındaki artışın da sevkiyatları sınırladığı bildirildi.

Kazakistan'ın boru hattıyla gerçekleştirdiği petrol ihracatının yüzde 80'den fazlasının taşındığı CPC sistemi, Kazakistan'dan yıllık yaklaşık 72,5 milyon ton, Rusya üzerinden ise 83 milyon tona kadar petrol taşıma kapasitesine sahip.

CPC üzerinden petrol sevkiyatı 2025'te yüzde 12 artarak 70,52 milyon tona ulaşmıştı.

Bu yıl, Ukrayna'nın terminale yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılarında artış yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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