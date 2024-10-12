CSO\'da Theodorakis\'in Eseri İlk Kez Seslendirildi

Ekonomi

DenizBank'ın ana destekçiliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 11 Ekim'de, CSO DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın eski Devlet Bakanı olan besteci Mikis Theodorakis'in flüt ve orkestra için uyarladığı "Zorbas Süi" adlı eser Türkiye'de ilk kez CSO DenizBank Konserleri'nde seslendirildi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Flüt repertuvarındaki tanınmış eserlerinden biri olan Re Majör Flüt Konçertosu ile başlayan konserde, Theodorakis'in Zorbas Süit'i sonrası Piyotr Ilyich Tchaikovsky'nin 5. Senfonisi programda yer aldı.

Şef Wilson NG yönetiminde gerçekleşen konserde, konuk solist sanatçı olarak San Francisco Filarmoni Orkestrası'nın solo flütisti Yubeen Kim de ilk kez CSO ve Ankaralı müzikseverler ile buluştu.