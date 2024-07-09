Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız

Ekonomi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir canlı yayında hayat pahalılığı konusunda sitem etti.

Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Cübbeli Ahmet Hoca, emekli maaşlarının düşüklüğü ve hayat pahalılığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"SADECE EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNMEK İMKANSIZ"

"Sadece emekli maaşıyla geçinemem. Mümkün değil." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim faturalarımı toplasan 40-50 bin civarında. Ben, 'Ölüyoruz' diye bağırmıyorum ama şu an normal bir vatandaş 10 bin lirayla geçinemez. Başka geliri yoksa, başka çalışanı yoksa mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"VATANINA GİRENLERDEN PARA ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Gurbetçilerden vatana destek vergisi ile ilgili söylentilere de değinen Cübbeli Ahmet Hoca, "Destek için bir duyuru yapılabilir. Ama vatanına girenlerden para alınması doğru değil. Avrupa'da da eski bolluk yok. Gerçekten kıt kanaat geçinip, birkaç senede parasını biriktirip de köyüne gelen insanlar da var. Ülkeye her girişte para verilmesi sıla-i rahime engel olur. Akrabasını göremez, ziyaret edemez." dedi.