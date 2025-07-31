Çukurova\'da Yeşil Dönüşüm Hibesi

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 50 milyon TL bütçeli yeşil dönüşüm hibe programı düzenlenen toplantıyla yatırımcılara tanıtıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana ve Mersin illerinde uygulanacak olan Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Programı, Kozan'da düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Toplantıda konuşan Çukurova Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birim Başkanı Ayşegül Kaplan, 2025 yılı destek programlarının içeriğini paylaştı. Kaplan, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geliştirilen program kapsamında, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin başvuru yapabileceğini belirtti.

Kaplan, "Firmalarımızdan karbon emisyonlarını azaltan, çevre dostu teknolojiler geliştiren, döngüsel ekonomi ilkelerine uygun projeler bekliyoruz. Kadınları ve gençleri sürece dahil eden kapsayıcı iş modelleri önceliğimiz olacak. Başvurular 29 Ağustos'a kadar açık kalacak" ifadelerini kullandı.

Toplam bütçesi 50 milyon TL olan programda, her bir projeye en fazla 2 milyon TL destek verileceği açıklandı. Programın öncelikleri arasında iklim değişikliğinin azaltılması, çevresel uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, kirlilik kontrolü, döngüsel ekonomiye geçiş ve biyolojik çeşitliliğin korunması yer alıyor.

Toplantıya ev sahipliği yapan Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın ise, "Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları ile birlikte bölgemizde yatırım yapan sanayicilere güncel teşvik ve hibe programları hakkında bilgi verdik. Hedefimiz Kozan'a yeni yatırımlar çekmek ve mevcut yatırımcıların da devlet desteklerinden en doğru şekilde faydalanmasını sağlamak" dedi.

Kozan'daki toplantıya çok sayıda sanayici, kooperatif temsilcisi ve işletme yetkilisi katıldı. Ajans yetkilileri, sürecin kısa olduğunu hatırlatarak başvuruların zamanında yapılması gerektiğini vurguladı. Detaylı başvuru rehberlerine ve programa ilişkin tüm bilgilere Çukurova Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesi 'www.cka.org.tr' üzerinden ulaşılabilecek. - ADANA