Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılıyor, Adana Havalimanı İptal Ediliyor

Ekonomi

Mersin'de açılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı nedeniyle havayolları Adana Havalimanı'na planlanmış uçuşları iptal etmeye başladı. Ayrıca Adana Havalimanı'nın 'ADA' olan uluslararası havalimanı kodu da artık tarih oldu.

Adana'da 1937 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin kullanılan en eski kamu havalimanı olan Adana Havalimanı, 10 Ağustos itibariyle kapanıyor. Havayollarının Mersin'de yapımı tamamlanan Uluslararası Çukurova Havalimanı'na ise taşınma işlemleri devam ediyor.

Havayolları seferleri iptal ediyor

Öte yandan, 10 Ağustos itibariyle yolcu taşımacılığına kapatılacak olan Adana Havalimanı'nda ki seferler de bir bir iptal edilip Uluslararası Çukurova Havalimanı'na kaydırılıyor.

Pegasus'un yaptığı değişikliklerin ardından Türk Hava Yolları 10 Ağustos'tan sonra Adana'dan uçuş yapacak olan yolcularına mesaj atıp uçuş yerlerinin operasyonel nedenlerle değiştiğini ve yeni uçuş yerlerinin Çukurova Uluslararası Havalimanı 'Adana - Mersin (COV)' olarak değiştiğini duyurdu. Böylelikle Adana Havalimanı'nın uluslararası havalimanı kodu olan 'ADA' ise tarih olmuş oldu. - ADANA