Cumhur İttifakı'na katılması bekleniyordu! Fatih Erbakan'dan "5 holding ve 2.7 trilyon" vurgulu hükümet eleştirisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'te; "5 tane holdinge AK Parti iktidarı boyunca verilmiş olan ihalelerin toplam bedeli, 203 milyar dolar seviyesine geldi" diye konuştu.

"ÖNCE MİLLET YERİNE ÖNCE İMTİYAZLILAR"

Bilecik'te partisinin il başkanlığında gündemi değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret ederek, "Bu ekonomik sıkıntıların asıl sebebi iki tane temel kavrama dayanıyor. Bizim yıllardan beri söylediğimiz bir tanesi… 'Önce millet' anlayışı yerine, 'Önce imtiyazlılar, önce torpilliler' anlayışıyla Türkiye'nin yönetilmesi. İkincisi de hep söylediğimiz 'paylaşımda adalet' prensibinin hâkim kılınmaması ve adaletsiz bir paylaşımın olması." dedi.

203 MİLYAR DOLAR VURGUSU

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin pandemi ya da dış güçlerin operasyonlarıyla ilgili olmadığını söyleyen Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepinizin bildiği gibi iktidarın milletin taleplerine her zaman söyleyecek bir bahanesi, bir gerekçesi oluyor. Ancak diğer taraftan 5 tane holdinge AK Parti iktidarı boyunca verilmiş olan ihalelerin toplam bedeli 203 milyar dolar seviyesine geldi. 203 milyar dolar Türkiye'nin toplam dış borcunun neredeyse yarısı kadar bir rakamdır. Devletin ve kamunun dış borcundan daha yüksek bir rakamdır. Sadece 5 tane holdinge 18 senede verilen devlet ihaleleri 203 Milyar dolar yapıyor."

Bu 203 milyar dolar, Türk lirası cinsinden bugün 2.7 trilyon yaptığını belirten ERbakan " 2.7 trilyon demek 1 milyon asgari ücretlinin tam 10 senelik maaşı demek. Yani 7 milyon asgari ücretli aileleri ile beraber 30 milyon gelirini sadece 5 tane holdinge ihale olarak vermişler." dedi.

"NELER YAPILABİLİRDİ?"

İktidara "Siz milyonlarca asgari ücretliye, milyonlarca EYT'liye, milyonlarca esnafa, çiftçiye, köylüye maalesef sineğin yağını hesap edeceksiniz; onlara verdiğinizin 10 mislini sadece 5 tane holdinge vereceksiniz." diye seslenen Fatih Erbakan şu önerileri de yaptı:

"Şimdi yüzde 7 indireyim, yüzde 5 indireyim, bir iyileştirme yapayım, şu gelen elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra siz bunları bırakın 10 milyon hanenin elektrik, doğal gaz ve su faturasını devlet tamamıyla bütün faturayı ödeyebilirdi sadece döviz kuru üzerinden holdinglere verilen parayla.

Atanamayan 138 bin öğretmen kadroya alınıp tam 12 yıllık maaşları bu para ile ödenebilirdi. EYT mağduru 1,5 milyon insan emekli edilip, 5 yıllık maaşları bu parayla ödenebilirdi."

(Anka)