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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

14.10.2021 10:40

Dolarla ilgili tahminleri tutmayan ve geçmiş dönemdeki konuşmalarıyla tekrar gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bulut paylaşımında, "Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Doların 9 liranın üzerine çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un geçmiş dönemde yaptığı konuşma gündem olmuştu. Söz konusu videoda Bulut, dolar 3 lira seviyelerindeyken "Dolar 5 lira olacak 6 lira olacak diyenler neredesiniz. O günlerde tweet atanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin." ifadelerini kullanmıştı. Doların 9 lira olmasıyla Bulut'un videosu yeniden konuşulmaya başlandı ve eleştiri yağmıştı. Bulut ise eleştiriler hakkında herhangi bir yorum yapmamıştı.

ERDOĞAN, KAVCIOĞLU'NU KABUL ETTİ

Öte yandan Reuters haber ajansı da önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" başlığıyla görevden alınacağının mesajını vermişti. Hem dolar kurunun yükselmesi hem de Reuters'ın bu haberinin ardından dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. İkilinin görüşmede ne konuştuğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu

GÖRÜŞME SONRASI MERKEZ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Ancak görüşme sonrası dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

BULUT SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hakkında yapılan eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, suskunluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kavcıoğlu görüşmesi sonrası bozdu. Sosyal medya üzerinden görüşmeye dair bir paylaşım yapan Bulut, "Sayın Kavcıoğlu'nu yıpratmaya yönelik iç ve dış medya kaynaklı saldırı ve yalan haberler en güzel cevabı aldı. Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yiğit Bulut'un yaptığı paylaşım şöyle:

Hakkındaki eleştirilere yanıt vermeyen Yiğit Bulut, sessizliğini Erdoğan Kavcıoğlu görüşmesiyle bozdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek - Son Dakika
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